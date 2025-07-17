ترامب يتصل بنتنياهو بعد الغارة الإسرائيلية على كنيسة في غزة

قال البيت الأبيض اليوم الخميس إن الرئيس دونالد ترامب اتصل برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لبحث الغارة الإسرائيلية على الكنيسة الكاثوليكية الوحيدة في غزة، مضيفا أن رد فعل ترامب على الحادث لم يكن إيجابيا.

وقالت البطريركية اللاتينية في القدس اليوم إن قصفا إسرائيليا استهدف الكنيسة الكاثوليكية الوحيدة في قطاع غزة وأسفر عن مقتل ثلاثة وإصابة عدة أشخاص.

وذكرت البطريركية، التي تشرف على كنيسة العائلة المقدسة، في بيان أنها “تدين وتشجب بشدة استهداف المدنيين الأبرياء والاعتداء على أحد بيوت العبادة”.

وأضافت أن امرأتين ورجلا قتلوا وأصيب آخرون نتيجة لقصف شنه الجيش الإسرائيلي على مجمع الكنيسة.

وسُئل البيت الأبيض في مؤتمر صحفي عن رد فعل ترامب على الهجوم الإسرائيلي على الكنيسة.

وذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض للصحفيين “لم يكن رد الفعل إيجابيا. واتصل برئيس الوزراء نتنياهو هذا الصباح للحديث عن الغارة على الكنيسة في غزة”.

وقالت “فهمي هو أن رئيس الوزراء وافق على إصدار بيان. كان خطأ من الإسرائيليين ضرب تلك الكنيسة الكاثوليكية. وهذا ما نقله رئيس الوزراء إلى الرئيس”.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية في بيان منفصل، “أعتقد أن القول إنه (ترامب) لم يكن سعيدا هو تقليل من شأن الأمر”، وذكرت الوزارة أن واشنطن طلبت من إسرائيل التحقيق في الهجوم.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه يحقق في الحادث. وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن نتائج التحقيق ستنشر. وقال نتنياهو إن إسرائيل “تأسف بشدة لسقوط قذيفة طائشة على كنيسة العائلة المقدسة في غزة”.

وذكر مسعفون ومسؤولون في الكنيسة أن القوات الإسرائيلية قتلت 27 شخصا على الأقل في هجمات في قطاع غزة اليوم، بما في ذلك الثلاثة الذين قتلوا في الغارة على الكنيسة.