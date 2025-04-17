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ترامب يتعهد بإصلاح شامل لنظام التعليم في قريبًا

منذ 38 دقيقة
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس إن الحكومة الاتحادية ستحيل مسألة التعليم “إلى الولايات” قريبا، وذلك في الوقت الذي هنأ فيه المشرعين في تكساس على الموافقة على برنامج قسائم المدارس الخاصة.

وأضاف في منشور على منصة تروث سوشال “سنعيد التعليم قريبا جدا إلى جميع الولايات. هدفنا هو رفع التعليم في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى، وهو هدف لم يسبق بلوغه من قبل”.

كان ترامب قد وقع الشهر الماضي أمرا تنفيذيا يهدف إلى تفكيك وزارة التعليم الاتحادية، منفذا بذلك وعدا انتخابيا كان قطعه على نفسه.

ومن شأن ذلك جعل سياسات المدارس في أيدي الولايات والمجالس المحلية بشكل شبه كامل.

    المصدر :
  • رويترز

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