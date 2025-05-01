ترامب يتعهد بالإفراج عن أسرى غزة دون تدخل عسكري مباشر

وعد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، بالعمل على “إخراج الأسرى من غزة بأسرع وقت”.

وهدد ترامب حركة حماس قبل توليه الرئاسة في يناير (كانون الثاني) الماضي وبعدها بضرورة إطلاق سراح كافة الأسرى في غزة فورا.

ولكن الرئيس الأميركي لم يلمح إلى أي وجود عسكري أميركي في قطاع غزة.

وفي ملف الأسرى، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، إن هزيمة حماس أهم من إطلاق سراح الأسرى الـ59.

ووسط استمرار المفاوضات بشأن اتفاق ينهي الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، توعد رئيس الأركان الإسرائيلي، إيال زامير، الخميس، بزيادة شدة العمليات في غزة قريباً إذا لزم الأمر.

وقبل ذلك هدد زامير بشن عملية عسكرية موسعة في غزة إذا لم يتحقق تقدم في تأمين عودة الأسرى الذين تحتجزهم حركة حماس.

ومن جانبه، كرر وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، مؤخرا تهديدات مماثلة، حيث صرح بأنه كلما طالت مدة احتجاز حماس للأسرى، زادت شدة الضربات الإسرائيلية.

واستأنفت إسرائيل هجومها على غزة في 18 مارس (آذار) الماضي بعد انهيار اتفاق لوقف إطلاق النار أبرم في يناير (كانون الثاني) 2025، مؤكدة أنها ستواصل الضغط على حماس حتى تطلق سراح باقي الأسرى المحتجزين في القطاع.

ولا يزال 59 أسيراً محتجزين في غزة، 34 منهم قتلى، حسب تقديرات الجيش الإسرائيلي.