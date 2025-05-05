ترامب يتعهد بالمساعدة في إيصال الغذاء للفلسطينيين في غزة.. ولكن؟!

تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا بالمساعدة في إيصال الغذاء إلى الفلسطينيين في غزة، وذلك عندما سُئل في البيت الأبيض اليوم الاثنين عن عزم إسرائيل شنّ هجوم موسع على القطاع.

ولم يقل ترامب رأيه في العمليات الإسرائيلية.

وفي سياقٍ منفصل، قال ترامب إنه أجرى اليوم مكالمة هاتفية وصفها بالمثمرة مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، مشيرا إلى أنها تناولت موضوعات منها الحرب في أوكرانيا والملف السوري والأوضاع في قطاع غزة.

وأضاف ترامب أن أردوغان سيزور واشنطن وأن الأخير دعاه أيضا لزيارة تركيا. وقال في منشور على منصات التواصل الاجتماعي “أتطلع للعمل مع الرئيس أردوغان من أجل إنهاء الحرب العبثية، لكنها دموية، بين روسيا وأوكرانيا، الآن”.

من جهتها، قالت الرئاسة التركية إن أردوغان عبر في اتصال هاتفي مع ترامب عن دعمه للمفاوضات التي تجريها الولايات المتحدة مع إيران وللجهود المبذولة لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية.

وجاء في نص الاتصال الذي نشرته الرئاسة أن أردوغان دعا ترامب لزيارة تركيا، وأكد أن أنقرة ستواصل اتخاذ خطوات لتعزيز التعاون مع الولايات المتحدة في العديد من المجالات، لا سيما في قطاع الصناعات الدفاعية.