استمع لاذاعتنا

ترامب يتعهد بمواصلة معركته القانونية ضد بايدن

منذ 11 دقيقة
دونالد ترامب

دونالد ترامب

A A A
طباعة المقال

تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في بيان، اليوم الجمعة، بمواصلة معركته القانونية مع اقتراب منافسه الديمقراطي جو بايدن من الحصول على أصوات كافية للفوز بالرئاسة.

وقال ترامب في بيان أصدره البيت الأبيض “سنواصل هذه العملية عبر كل جانب من جوانب القانون لضمان ثقة الشعب الأمريكي في حكومتنا. لن أتخلى عن القتال من أجلكم ومن أجل أمتنا”.

بيان ترامب جاء بعدما أفادت وسائل إعلام أميركية أن المرشح الديمقراطي، جو بايدن، تقدم، الجمعة، عليه في ولايتي بنسلفانيا وجورجيا الحاسمتين بينما لا يزال فرز الأصوات مستمراً. وأعلن مركز إديسون للأبحاث، أن بايدن يتفوق بفارق 1097 صوتا في ولاية جورجيا مع استمرار فرز الأصوات، فيما يتقدم في بنسلفانيا بـ6737 صوتا بعد فرز حوالي 98% من الأصوات.

هذا وينتظر أن يلقي ترامب خطابا متلفزا مساء اليوم الجمعة بتوقيت واشنطن.

    المزيد من أخبار العالم

    ترامب
    ترامب يسأل عن بطاقات تصويت عسكرية “مفقودة” في ولاية جورجيا
    مستشار ترامب السابق ستيف بانون
    لدعوته لقطع الرؤوس.. تويتر ينزل عقابه بمستشار ترامب السابق “بانون”
    إعادة فرز الأصوات في جورجيا غدا الجمعة
    الانتخابات الأميركية
    إعادة الفرز “أمرا واقعا ” في ولاية جورجيا الأميركية

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    حوت- تعبيرية
    بالفيديو: حوت هائل يبتلع قارباً بمن فيه!!
    كورونا
    اكتشاف العضو الذي لا يخترقه كورونا
    لهذا السبب "برجر كنغ" يحث زبائنه على الشراء من "ماكدونالدز"
    لهذا السبب “برغر كنغ” يحث زبائنه على الشراء من “ماكدونالدز”