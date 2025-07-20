ترامب يتهم أوباما بتزوير الانتخابات

اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الرئيس الأسبق باراك أوباما بالتزوير في الانتخابات الرئاسية عام 2016.

أصدرت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية، تولسي غابارد، يوم الجمعة “أدلة دامغة” على أن اتهامات التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الأميركية لعام 2016 ملفقة من قبل إدارة باراك أوباما، الرئيس الحالي للولايات المتحدة آنذاك، بعد فوز دونالد ترامب في الانتخابات.

وكتب ترامب على صفحته على “تروث سوشيال”، معلقًا على ظهور غابارد ونائب السكرتير الصحافي للبيت الأبيض، هاريسون فيلدز، على قناة فوكس نيوز: “قامت اللجنة بعمل رائع في مقاضاة أوباما و”البلطجية” الذين انكشفت تورطهم في تزوير الانتخابات على أعلى مستوى”.

وفقًا للمواد التي أصدرها مكتب غابارد سابقًا، حجبت إدارة أوباما معلومات استخباراتية تفيد بأن روسيا “لم تكن لديها نية أو قدرة” على اختراق النظام الإلكتروني للانتخابات الأميركية عام 2016.