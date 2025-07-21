ترامب يتهم السيناتور آدم شيف بالتخطيط لمحاولة "انقلاب"

اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في هجوم جديد، السيناتور الديمقراطي آدم شيف بالوقوع في “ورطة كبيرة” وارتكاب جرائم جنائية، بما في ذلك “تزوير مستندات قروض”.

جاء ذلك في منشور تم تداوله على نطاق واسع، من حساب ترامب على منصة “تروث سوشيال”، حيث جدد ترامب هجومه على أحد أبرز خصومه السياسيين.

وقال ترامب في المنشور : “آدم ‘المراوغ’ شيف في ورطة كبيرة! لقد قام بتزوير مستندات قروض”. وربط ترامب هذه الاتهامات بتاريخ الخلاف بينهما، مشيرًا إلى دور شيف في التحقيقات التي طالت نجله.

وكتب ترامب: “لقد قال ذات مرة إن ابني سيذهب إلى السجن في عملية احتيال ‘ملفقة’ قام شيف، إلى جانب ديمقراطيين محتالين آخرين، بتدبيرها بشكل غير قانوني من أجل تنظيم انقلاب فعلي”. وأضاف: “لم يفعل ابني شيئًا خاطئًا، ولم يكن يعلم شيئًا عن القصة الخيالية. لقد كانت مأساة أميركية! الآن يجب على شيف المراوغ أن يدفع ثمن السجن لجريمة حقيقية، وليس واحدة مختلقة من قبل متهمين فاسدين!”.

وتعود اتهامات “تزوير القروض” إلى أنباء حديثة تفيد بأن وكالة تمويل الإسكان الفيدرالية (FHFA) أحالت ملف السيناتور شيف إلى وزارة العدل الأميركية لإجراء تحقيق جنائي محتمل. تتمحور المزاعم حول احتمال قيام شيف بتقديم معلومات غير دقيقة حول مكان إقامته الرئيسي في أوراق قروض عقارية للحصول على شروط أفضل.

من جانبه، نفى السيناتور آدم شيف هذه الاتهامات بشدة، واصفًا إياها بأنها “لا أساس لها من الصحة” و”انتقام سياسي” من قبل ترامب. وفي رد مصور، صرح شيف بأن ترامب يحاول استغلال ملكيته لمنزلين، وهو أمر شائع لأعضاء الكونغرس الذين يتنقلون بين ولاياتهم وواشنطن العاصمة، لخلق “ادعاء كاذب بالاحتيال العقاري”.

وأضاف شيف أن هذه الهجمات هي محاولة من ترامب “لصرف الانتباه” و”ترهيب الخصوم السياسيين”، مؤكدًا أنه لن يتراجع عن مواقفه.

ويعد الصراع بين ترامب وشيف طويل الأمد. فقد كان شيف، بصفته الرئيس السابق للجنة الاستخبارات في مجلس النواب، شخصية محورية في التحقيق الأول لعزل ترامب وفي التحقيقات المتعلقة بتدخل روسيا في انتخابات عام 2016.

وركزت تلك التحقيقات بشكل خاص على اتصالات بين حملة ترامب، بما في ذلك نجله دونالد ترامب الابن، ومسؤولين روس.

ويصف ترامب في منشوره هذه التحقيقات بـ”عملية احتيال” و”انقلاب”، وهي مصطلحات دأب على استخدامها لوصف التحقيقات التي استهدفت رئاسته.

وتأتي هذه المواجهة الأخيرة لتؤجج الخلاف القائم بين الرجلين في خضم استمرار التوترات السياسية في الولايات المتحدة.