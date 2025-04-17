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ترامب يتوقع اتفاقًا تجاريًا "جيدًا جدًا" مع الصين

منذ 9 دقائق
الرئيس الأميركي دونالد ترامب. رويترز

الرئيس الأميركي دونالد ترامب. رويترز

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رجح الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن تتوصل بلاده لاتفاق تجاري مع الصين، بعد تصاعد أزمة الرسوم الجمركية المتبادلة بين البلدين.

وقال ترامب “سنتوصل إلى اتفاق تجاري جيد جدا مع الصين”.

كما توقع إبرام صفقات تجارية قريبة لكنه قال “لسنا في عجلة من أمرنا”.

وأضاف “سنتوصل إلى اتفاق تجاري مع أوروبا بنسبة 100%”.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء 4 نيسان/أبريل، عن فرض تعريفات جمركية جديدة وواسعة النطاق في خطوة وصفها بـ”إعلان التحرير الاقتصادي للولايات المتحدة”، حيث شملت الإجراءات فرض ضريبة بنسبة 25% على السيارات المستوردة، و20% على جميع الواردات الأخرى، مع نسب أعلى استهدفت شركاء تجاريين محددين:
• %34 على الواردات الصينية.
• %24 على الواردات اليابانية.
• %20 على واردات الاتحاد الأوروبي، بحسب ما أفادت به شبكة “سي إن إن بيزنس” الأميركية.

    المصدر :
  • العربية

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