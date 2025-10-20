ترامب يتوقع التوصل لاتفاق عادل مع الصين ويعتزم تسريع إرسال غواصات لأستراليا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إنه يتوقع التوصل إلى اتفاق تجاري عادل مع نظيره الصيني شي جين بينغ وإنه يعتزم تسريع تسليم غواصات تعمل بالطاقة النووية إلى أستراليا، مما يشير إلى استعداده لتخفيف التوتر مع بكين والدفع باتجاه تعزيز العلاقات الدفاعية مع حليف رئيسي في منطقة المحيطين الهندي والهادي.

وأدلى ترامب بهذه التصريحات قبل محادثات ثنائية في واشنطن مع رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي.

وأضاف ترامب “أعتقد أننا سنكون على ما يرام مع الصين”، وذلك قبل أن يتباهى بقوام الجيش الأمريكي وقوته.

وتابع “لدينا أفضل ما في كل شيء ولن يجرؤ أحد على المساس بذلك… أعتقد أننا سينتهي بنا المطاف باتفاق تجاري قوي للغاية يرضي الطرفين”.

وأحجم ترامب عن التعليق على التقارير التي تفيد بأن بكين تضغط على واشنطن لعدم دعم استقلال تايوان.