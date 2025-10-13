الأثنين 21 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 13 أكتوبر 2025 |
ترامب يجتمع مع زيلينسكي الجمعة لبحث الدفاع الجوي وأسلحة جديدة

منذ 39 دقيقة
الرئيس الأميركي دونالد ترامب

قالت ثلاثة مصادر مطلعة “إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيلتقي بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الجمعة على غداء عمل في وقت تتزايد فيه المناقشات بشأن احتمال تزويد الولايات المتحدة لأوكرانيا بصواريخ توماهوك بعيدة المدى”.

وتحدث الزعيمان يومي السبت والأحد، ومن المقرر أن يصل وفد أوكراني رفيع المستوى، برئاسة رئيسة الوزراء يوليا سفيريدينكو، إلى واشنطن قبل اجتماع الجمعة لوضع الأساس للمحادثات بين رئيسي البلدين.

وقال أحد المصادر إن من المتوقع أن تشمل المواضيع الرئيسية للنقاش الدفاع الجوي، والمزيد من الأسلحة الأمريكية لكييف، واحتمال عودة روسيا إلى طاولة المفاوضات. وطلبت المصادر عدم نشر أسمائهم نظرا لعدم الإعلان عن الزيارة.

ويضغط زيلينسكي على واشنطن لتزويد كييف بصواريخ توماهوك أمريكية الصنع، القادرة على ضرب موسكو، والتي يقول الأوكرانيون إنها ستُستخدم فقط ضد أهداف عسكرية.

وقالت موسكو إن مثل هذه الخطوة ستمثل تصعيدا خطيرا. وصرح ترامب بأنه يفكر في إرسال صواريخ توماهوك إلى أوكرانيا، لكنه قال أيضا إنه قد يتحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن ذلك.

    المصدر :
  • رويترز

