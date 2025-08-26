الثلاثاء 3 ربيع الأول 1447 ﻫ - 26 أغسطس 2025 |
ترامب يجدد الضغط لإجراء محادثات نزع السلاح النووي مع روسيا والصين

منذ 48 دقيقة
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يريد فتح محادثات نزع السلاح النووي مع روسيا والصين، ليعيد فتح قضية أثارها سابقا في وقت يسعى خلاله أيضا إلى استئناف الدبلوماسية المتوقفة مع كوريا الشمالية.

وذكر ترامب للصحفيين قبل اجتماعه أمس الاثنين مع رئيس كوريا الجنوبية لي جيه-ميونج في البيت الأبيض “من الأشياء التي نحاول فعلها مع روسيا والصين نزع السلاح النووي، وهو أمر مهم للغاية”.

وأضاف “أعتقد أن نزع السلاح النووي هدف كبير جدا، لكن روسيا مستعدة لفعل ذلك، وأعتقد أن الصين ستكون مستعدة لفعله أيضا. لا يمكننا السماح بانتشار الأسلحة النووية. علينا أن نوقف الأسلحة النووية، فالقوة كبيرة جدا”.

وفي حدث منفصل في البيت الأبيض في وقت سابق أمس، ذكر ترامب أنه أثار هذه القضية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ولم يذكر تفاصيل محددة حول موعد المحادثة.

وتابع “نتحدث عن الحد من الأسلحة النووية. وسندخل الصين في ذلك”.

وأردف “الصين متأخرة كثيرا، لكنهم سيلحقون بنا في غضون خمس سنوات. نرغب في نزع السلاح النووي. إنها قوة كبيرة جدا، وتحدثنا عن ذلك أيضا”.

وتأتي تصريحات الرئيس الأمريكي في وقت عبر فيه عن رغبته في لقاء زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون هذا العام.

وتجاهل كيم دعوات ترامب المتكررة منذ تولي الرئيس الجمهوري منصبه في يناير كانون الثاني لإحياء الدبلوماسية المباشرة التي انتهجها ترامب خلال ولايته الأولى بين عامي 2017 و2021 والتي لم تسفر عن أي اتفاق لوقف البرنامج النووي لكوريا الشمالية.

    المصدر :
  • رويترز

