ترامب يجدد انتقاده لزيلينسكي: لا يمكنك الفوز بحرب ضد عدو أكبر بـ20 ضعفًا!

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم أمس الاثنين، التعبير عن إحباطه تجاه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بسبب مطالبته بالحصول على المزيد من الصواريخ، في الوقت الذي يسعى فيه ترامب، الملياردير الجمهوري، لإنهاء الحرب بين كييف وموسكو.

وقال ترامب لدى استقباله في المكتب البيضاوي رئيس السلفادور نجيب أبو كيلة إن زيلينسكي “يسعى دائما للحصول على صواريخ. انظر، عندما تبدأ حربا، عليك أن تعلم أنك قادر على الانتصار. لا يمكنك أن تبدأ حربا ضد من يفوقك حجما بـ20 ضعفا ثم تأمل أن يعطيك الناس صواريخ”.

وأتى تصريح ترامب ردا على سؤال طرحه عليه أحد الصحافيين بشأن رغبة زيلينسكي في الحصول على مزيد من الصواريخ.

وهذه ليست المرة الأولى التي يحمّل فيها ترامب زيلينسكي مسؤولية الحرب الدائرة بين أوكرانيا وروسيا، على الرغم من أن روسيا هي التي بدأت في فبراير/شباط 2022 بغزو جارتها.

لكن ترامب استدرك بتحميل نظيره الروسي فلاديمير بوتين وسلفه الديمقراطي جو بايدن جزءا من المسؤولية عن اندلاع الحرب.

وقال ترامب “هناك ملايين الأشخاص الذين لقوا مصرعهم بسبب 3 أشخاص. فلنقل إن المسؤول الأول هو بوتين. لكن هناك أيضا بايدن الذي لم تكن لديه أدنى فكرة عما يفعله، وهناك زيلينسكي”.

وجدّد ترامب التأكيد أن هذه الحرب ما كان ينبغي أن تندلع أبدا.

وقال “كل ما يمكنني فعله هو محاولة وقفها (الحرب). أريد وقف القتل، وأعتقد أننا نحرز تقدما جيدا في هذا الصدد”، مشيرا إلى أنه يتوقع “مقترحات جيدة قريبا جدا”.

وكان مبعوث ترامب الخاص، ستيف ويتكوف، قد عقد محادثات يوم الجمعة الماضي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بهدف إيجاد سبيل للتوصل إلى اتفاق للسلام.

وجاءت المحادثات في وقت بدا فيه أن الحوار بين الولايات المتحدة وروسيا توقف بسبب الخلافات على شروط الوقف الكامل للقتال، ويهدف الاتفاق إلى وقف إطلاق النار قبل التوصل إلى اتفاق سلام محتمل لإنهاء الحرب.