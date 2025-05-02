ترامب يحتفل باستعراض عسكري كبير في عيده الـ79

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض الجمعة أن الرئيس دونالد ترامب سيقيم “استعراضا عسكريا” في 14 يونيو، وهي ذكرى مرور 250 عاما على تأسيس الجيش الأميركي وتتزامن مع عيد ميلاد الرئيس التاسع والسبعين.

وقالت آنا كيلي على منصة “إكس” إن الرئيس الجمهوري يعتزم “تكريم المحاربين القدامى الأميركيين وأعضاء ناشطين في القوات المسلحة”.

والخميس كشفت خطط تفصيلية للجيش الأميركي عن تنفيذ استعراض عسكري محتمل في عيد ميلاد الرئيس دونالد ترامب في يونيو المقبل بمشاركة أكثر من 6600 جندي، وما لا يقل عن 150 مركبة، و50 مروحية، وسبع فرق موسيقية، وربما بضعة آلاف من المدنيين، حسبما علمت وكالة “سوشييتد برس”.

يشار إلى أن وثائق الخطط، مؤرخة في 29 و30 أبريل ولم يتم نشرها علناً. وتعد الوثائق أحدث مخطط للجيش لمهرجان في ذكراه السنوية الـ 250 الذي خطط له منذ فترة طويلة في ناشيونال مول والعنصر المضاف حديثا – هو العرض العسكري الكبير الذي أراده ترامب منذ فترة طويلة ولكن لا يزال قيد المناقشة.

ومن المحتمل أن يكلف تنظيم استعراض عسكري بهذا الحجم عشرات الملايين من الدولارات. وستشمل التكاليف نقل مركبات ومعدات وطائرات وقوات عسكرية من جميع أنحاء البلاد إلى واشنطن والحاجة إلى إطعام وإيواء الآلاف من أفراد الخدمة، بحسب الصحيفة.

وعرقلت التكاليف المرتفعة مساعي ترامب لتنظيم استعراض في فترة ولايته الأولى، وأثارت الدبابات والمركبات الثقيلة الأخرى التي تشكل جزءا من أحدث خطط الجيش مخاوف من مسؤولي المدينة بشأن الأضرار التي قد تلحق بالطرق.

وردا على سؤال حول خطط الاستعراض، قال المتحدث باسم الجيش ستيف وارين الخميس إنه لم يتم اتخاذ قرارات نهائية.

وأضاف الكولونيل ديف بتلر، المتحدث الآخر باسم الجيش، أن الجيش متحمس للخطط المتعلقة بمهرجان عيد الميلاد.

وقال بتلر: “نريد أن نجعله حدثًا يمكن للأمة بأكملها الاحتفال به معنا. نريد أن يعرف الأميركيون جيشهم وجنودهم. قد يصبح الاستعراض جزءا من ذلك، ونعتقد أن ذلك سيكون إضافة ممتازة لما خططنا له بالفعل”.