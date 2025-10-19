الأثنين 27 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 20 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ترامب يحث زيلينسكي على قبول شروط روسيا لإنهاء الحرب في أوكرانيا

منذ ساعة واحدة
زيلينسكي وترامب رويترز

زيلينسكي وترامب رويترز

A A A
طباعة المقال

ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز اليوم الأحد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حث نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على قبول شروط روسيا لإنهاء الحرب بين موسكو وكييف خلال اجتماع في البيت الأبيض يوم الجمعة، محذرا من أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هدد “بتدمير” أوكرانيا إذا لم تمتثل.

ونقلت الصحيفة عن أشخاص مطلعين على الأمر قولهم إن ترامب أصر خلال الاجتماع على أن يسلم زيلينسكي منطقة دونباس في الشرق بأكملها إلى روسيا، مكررا نقاط الحديث التي طرحها الرئيس الروسي خلال اتصالهما في اليوم السابق.

وقالت الصحيفة إن أوكرانيا تمكنت في نهاية المطاف من إقناع ترامب بالعودة إلى تأييد تجميد الخطوط الأمامية الحالية. وقال ترامب بعد الاجتماع إن على الجانبين وقف الحرب عند خط القتال‭ ‬الراهن، وذكر زيلينسكي أن هذه نقطة مهمة.

ولم يرد البيت الأبيض بعد على طلب من رويترز للتعليق على تقرير فاينانشال تايمز.

وكان زيلينسكي قد وصل إلى البيت الأبيض يوم الجمعة سعيا للحصول على أسلحة لمواصلة القتال في الحرب التي تخوضها بلاده، لكنه اجتمع مع ترامب الذي بدا أكثر تصميما على التوسط في اتفاق سلام.

وأضاف تقرير الصحيفة أن بوتين عرض خلال اتصال يوم الخميس مع ترامب التنازل عن بعض الأجزاء الصغيرة من منطقتي خيرسون وزابوريجيا الواقعتين على خط المواجهة الجنوبي مقابل الأجزاء الأكبر بكثير من دونباس التي تخضع الآن للسيطرة الأوكرانية.

وهذا أقل من مطلبه الأصلي لعام 2024 بأن تتنازل كييف عن دونباس بأكملها بالإضافة إلى خيرسون وزابوريجيا في الجنوب، وهي مساحة تقارب 20 ألف كيلومتر مربع.

ولم يرد المتحدث باسم زيلينسكي بعد على طلب للتعليق أُرسل خارج ساعات العمل عما إذا كان ترامب ضغط على زيلينسكي لقبول السلام بشروط روسيا.

واتفق ترامب وبوتين يوم الخميس على عقد قمة ثانية، في بودابست بشكل مبدئي، بشأن الحرب في أوكرانيا في غضون الأسبوعين المقبلين، وذلك بعد اجتماع 15 أغسطس/آب في ولاية ألاسكا الأمريكية الذي فشل في تحقيق تقدم ملموس.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

آليات عسكرية خلّفها الجيش الإسرائيلي بغزة
إسرائيل تعلن استئناف تطبيق وقف إطلاق النار في غزة
ترامب وزيلينسكي
ترامب يحث زيلينسكي على إبرام اتفاق مع بوتين وإلا سيواجه الدمار
الجيش الإسرائيلي يفجر بغزة يومياً 17 عربة كل واحدة تعادل زلزالاً
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط وجندي بمعارك رفح في قطاع غزة

الأكثر قراءة

كوفيد - تعبيرية
كيف تفرق بين كوفيد والزكام؟ أطباء يوضحون العلامات الفارقة
متظاهرون يحملون أعلامًا ولافتات يسيرون في مسيرة احتجاجية تحت شعار ”لا ملوك“ ضد سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خارج مبنى بلدية لوس أنجلوس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، 18 أكتوبر 2025. رويترز
"لا للملوك".. احتجاجات ضخمة في أمريكا ضد ترامب!
مركبات جنود حفظ السلام التابعين للأمم المتحدة (اليونيفيل) تسير في أحد شوارع مرجعيون، جنوب لبنان، 20 كانون الثاني/يناير 2025. رويترز
هل تحل قوّة عسكرية أوروبية مكان "اليونيفيل" في جنوب لبنان؟