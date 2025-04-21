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ترامب يحذر من تباطؤ اقتصادي ما لم يخفض البنك المركزي الفائدة

منذ ساعتين
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. رويترز

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. رويترز

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين إن الاقتصاد الأمريكي قد يتباطأ ما لم تُخفض أسعار الفائدة على الفور، مكررا انتقاده لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول.

وقال ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال “مع هذا الاتجاه التنازلي الواضح للأسعار، وهو ما توقعته تماما، يكاد يكون من المستحيل أن يكون هناك تضخم، ولكن قد يكون هناك تباطؤ في الاقتصاد ما لم يخفض السيد ’متأخر للغاية، الخاسر الرئيسي’، أسعار الفائدة الآن”.

وشهدت الأسهم الأمريكية، التي هبطت اليوم الاثنين في بداية التعاملات بسبب مخاوف المستثمرين من تصاعد انتقادات ترامب ضد باول، مزيدا من التراجع بعد منشور الرئيس على موقع التواصل الاجتماعي.

وانخفض المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي اثنين بالمئة خلال اليوم.

وأثار نهج مجلس الاحتياطي الحذر بشأن أسعار الفائدة غضب ترامب. وصرح مستشار لترامب يوم الجمعة بأن الإدارة تدرس خيارات لإقالة باول، مما أثار مخاوف إزاء استقلالية البنك المركزي وأثار قلق المستثمرين الذين يعانون من حرب تجارية متصاعدة.

    المصدر :
  • رويترز

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