ترامب يحذر من تحرك محتمل بدعم أمريكي إذا انتهكت حماس الاتفاق

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس إن جثث أخرى لرهائن كانت تحتجزهم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) أعيدت إلى إسرائيل، لكنه حذر من أن تحركا بدعم من الولايات المتحدة ربما يكون ضروريا إذا لم تلتزم الحركة باتفاق وقف إطلاق النار.

وقال ترامب، أمس الأربعاء، إنه في حال لم تنفذ حركة حماس، بنود اتفاق وقف إطلاق النار، فإنه قد يسمح لإسرائيل باستئناف هجماتها على قطاع غزة.

جاء ذلك في مقابلة هاتفية مع شبكة “CNN” الأربعاء، تناول فيها الوضع الراهن فيما يتعلق باتفاق إنهاء الحرب في غزة، والذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وأشار ترامب، إلى أنه “سيتم حل الوضع مع حركة حماس بسرعة (…) وإذا رفضت حماس نزع سلاحها، فستعود إسرائيل إلى الشوارع بمجرد أن أنطق بالكلمة”.

والثلاثاء، قال الرئيس الأمريكي، خلال مؤتمر صحفي، إن حماس، أبلغته بأنها “ستنزع سلاحها”، واستدرك متوعدا: “إذا لم يفعلوا ذلك سنتكفل نحن بالأمر، لست مضطرا لإخباركم كيف سنقوم بذلك، لكننا سنفعله”.

وذكر ترامب حينها أن واشنطن على تواصل مع حماس، بواسطة مسؤولين مثل مبعوثه إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف.

والاثنين، أفرجت حماس، عن الـ20 أسيرا إسرائيليا الأحياء المتبقين لديها، بالمقابل، أفرجت إسرائيل عن 250 أسيرا فلسطينيا محكومين بالسجن المؤبد، إضافة إلى 1718 معتقلا من غزة منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، و90 جثمانا لفلسطينيين.

وحتى مساء الأربعاء، سلمت حماس، جثامين 10 أسرى، وقالت إنها “تحتاج وقتا ومعدات ثقيلة” لإخراج جثامين 18 آخرين، فيما ادعت إسرائيل أن إحدى الجثث المستلمة لا تتطابق مع أي من الأسرى.

ويأتي ذلك ضمن مرحلة أولى من اتفاق لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار بقطاع غزة، والذي توصلت حماس وإسرائيل، إليه وفقا لخطة ترامب، الذي دعمت بلاده حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة منذ 8 أكتوبر 2023.

تلك الإبادة خلفت 67 ألفا و938 شهيدا، و170 ألفا و169 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 463 فلسطينيا بينهم 157 طفلا، مع تقدير أممي لتكلفة إعادة الإعمار بنحو 70 مليار دولار.

وكان ترامب أجاب خلال قمة “شرم الشيخ للسلام” بمصر، الاثنين، عن سؤال حول موعد بدء المرحلة الثانية، بأن المراحل مترابطة ببعضها وأن المرحلة الثانية بدأت.