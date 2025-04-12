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ترامب يخطط لتخزين معادن المحيط الهادي لمواجهة الصين

منذ 17 دقيقة
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز اليوم السبت نقلا عن مصادر مطلعة أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعمل على صياغة أمر تنفيذي يسمح بتخزين المعادن الموجودة في قاع المحيط الهادي لمواجهة هيمنة الصين على المعادن المستخدمة في صناعة البطاريات وسلاسل توريد المعادن الأرضية النادرة.

وأضاف التقرير أنه بموجب الخطط، سيوفر هذا المخزون “كميات كبيرة جاهزة ومتاحة على الأراضي الأمريكية لاستخدامها مستقبلا”، تحسبا لأي نزاع مع الصين قد يقيد واردات المعادن، ومنها الأرضية النادرة.

وفرضت الصين الأسبوع الماضي قيودا على تصدير بعض العناصر الأرضية النادرة في إطار ردها على حزمة الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، مما قد يحرم الولايات المتحدة من معادن حيوية تدخل في صناعة منتجات كثيرة من الهواتف الذكية إلى بطاريات السيارات الكهربائية.

وذكر التقرير أن التخطيط لهذا المخزون يأتي ضمن حملة أوسع للإسراع في إجراء عمليات التعدين في أعماق البحار بموجب القانون الأمريكي، ولإنشاء قدرات معالجة برية.

تنتج الصين نحو 90 بالمئة من العناصر الأرضية النادرة المعالجة في العالم، وهي مجموعة من 17 عنصرا تستخدم في صناعات الدفاع والسيارات الكهربائية والطاقة النظيفة والإلكترونيات. وتستورد الولايات المتحدة غالبية احتياجاتها من هذه العناصر، ومعظمها يأتي من الصين.

ولم يرد البيت الأبيض ولا وزارة الخارجية الصينية بعد على طلبات رويترز للتعليق.

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