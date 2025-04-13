ترامب يخفف الضغط.. إعفاءات جمركية بـ 101 مليار دولار للواردات الصينية

استثنى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجموعة من الأجهزة التقنية، بما في ذلك الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر وأشباه الموصلات. هذه الاستثناءات تغطي حوالي 390 مليار دولار من الواردات الأمريكية، منها أكثر من 101 مليار دولار من الصين، وفقاً لتقرير مركز راند للأبحاث الصينية.

وبحسب المركز، فإن الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر والرقائق تُعد أبرز السلع الصينية المعفاة من الرسوم الأميركية الأخيرة.

وتُشكل الهواتف الذكية ما يُعادل نحو 9% من إجمالي واردات الولايات المتحدة من الصين.

وتجاوزت قيمة واردات أجهزة الكمبيوتر والأجهزة المشابهة إلى الولايات المتحدة أكثر من 36 مليار دولار في 2024.

ويأتي قرار ترامب بعد أن أعلن في وقت سابق من الشهر الجاري فرض رسوم جمركية بنسبة 145% على الواردات القادمة من الصين، في خطوة هددت بإلحاق الضرر بكبرى شركات التكنولوجيا مثل “أبل”، التي تعتمد بشكل كبير على التصنيع في الصين، بما في ذلك إنتاج أجهزة الآيفون ومعظم منتجاتها الأخرى.

وأوضح البيت الأبيض أن هذه الاستثناءات جاءت بهدف منح الشركات الأميركية مهلة كافية لإعادة توطين عمليات التصنيع داخل الولايات المتحدة.

كانت الصين قد ردّت على الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس ترامب، عبر رفع تعريفاتها على السلع الأميركية من 84% إلى 125%.

وصرّحت الوزارة بأنه حتى في حال واصلت الولايات المتحدة رفع الرسوم الجمركية، فلن يكون لذلك أي جدوى اقتصادية، بل سيُنظر إليه كموقف ساخر في تاريخ الاقتصاد العالمي.

وأضافت أن استمرار الحكومة الأميركية في تصعيد الرسوم على الصين سيُقابل بالتجاهل من جانب بكين.