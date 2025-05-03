ترامب يدرس إلغاء إعفاءات ضريبية عن منظمات غير ربحية

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال اليوم السبت أن مسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يبحثون سبل تغيير وضع الإعفاء من الضرائب للمنظمات غير الربحية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن محامين بدائرة الإيرادات الداخلية يستكشفون سبلا لتغيير القواعد التي تحكم حرمان المنظمات غير الربحية من وضع الإعفاء الضريبي.

ولم تستجب دائرة الإيرادات ولا وزارة الخزانة الأمريكية بعد لطلبات من رويترز للتعليق.

وقال التقرير إن الاجتماعات بدأت بعد فترة وجيزة من تعيين الإدارة آندرو دي ميلو في منصب المحامي الأعلى المؤقت الجديد في دائرة الإيرادات.

وأضاف التقرير أن مسؤولا آخر كبيرا في دائرة الإيرادات، وهو جاري شابلي، قال على نحو منفصل في اجتماع واحد على الأقل إنه يعطي الأولوية للتحقيق في وضع الإعفاء من الضرائب لمجموعة مختارة من المنظمات غير الربحية.

وقال ترامب أمس الجمعة إن إدارته ستلغي وضع الإعفاء الضريبي لجامعة هارفارد ليجدد تهديدا أطلقه سابقا في إطار حملة أوسع على جامعات مرموقة يصفها بأنها يسارية ومعادية للولايات المتحدة.