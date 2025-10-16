الخميس 24 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 16 أكتوبر 2025 |
ترامب يدرس شن غارات على أراضي فنزويلا ضد كارتيلات المخدرات

منذ 10 دقائق
الرئيس الأميركي دونالد ترامب

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، أنه يفكر في توجيه ضربات على الأراضي الفنزويلية تستهدف كارتيلات المخدرات، وذلك بعد سلسلة غارات أميركية استهدفت قوارب تقول واشنطن إنها تستخدم لتهريب المخدرات من فنزويلا إلى الولايات المتحدة.

وقال ترامب للمراسلين في البيت الأبيض رداً على سؤال عما إذا كان يدرس شن ضربات على الأراضي الفنزويلية “نحن حتماً ننظر (في فكرة توجيه ضربات) إلى الأرض الآن، لأننا نسيطر على البحر بشكل جيد للغاية”.

وأضاف: “لقد سمحت بذلك حقيقة لسببين”، قبل أن يسرد حججاً مألوفة تتهم مادورو بقيادة نظام “الإرهاب المخدراتي”، وإطلاق سراح سجناء لإرسالهم إلى الولايات المتحدة.

ورفض الرئيس الأميركي تأكيد صحة معلومات نشرتها صحيفة “نيويورك تايمز” New York Times تفيد بأنه سمح سراً لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية “سي آي إيه” CIA بتنفيذ عمليات سرية في فنزويلا ضد حكومة الرئيس نيكولاس مادورو.

ورداً على سؤال عما إذا كان قد سمح لـ”سي آي إيه” بـ”تحييد” مادورو، قال ترامب “هذا سؤال سخيف. هذا ليس سؤالاً سخيفاً حقاً، لكن ألن يكون من السخيف أن أجيب عنه؟”.

وفي كراكاس، ألقى مادورو خطاباً ندد فيه بـ”الانقلابات التي تحرض عليها وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية”.

وقال الرئيس الفنزويلي: “لا للحرب في منطقة البحر الكاريبي.. لا لتغيير نظام مما يذكرنا كثيراً بالحروب الأبدية الفاشلة في أفغانستان وإيران والعراق.. لا للانقلابات التي تحرض عليها وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية”.

وكان ترامب أعلن، الثلاثاء، مقتل 6 أشخاص في غارة أميركية جديدة استهدفت قارباً قبالة سواحل فنزويلا تؤكد الولايات المتحدة أنه كان يستخدم لتهريب المخدرات إلى أراضيها.

وهذه خامس غارة من نوعها يتم الإعلان عنها منذ مطلع سبتمبر (أيلول) حين تصاعدت بشدة حدة التوترات بين واشنطن وكراكاس.

وأسفرت هذه الغارات الخمس عن مقتل ما لا يقل عن 27 شخصاً.

ولا تزال قانونية شن غارات في مياه أجنبية أو دولية ضد مشتبه بهم لم يتم توقيفهم أو استجوابهم، موضع جدل.

    المصدر :
  • وكالات

