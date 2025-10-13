الأثنين 21 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 13 أكتوبر 2025 |
ترامب يدعو رئيس إسرائيل للعفو عن نتنياهو

منذ 47 دقيقة
ترامب ونتنياهو

دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ إلى إصدار عفو عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يواجه محاكمة بتهم فساد، معتبراً أن هذه القضايا “ثانوية” أمام ما وصفه بـ”إنجازاته السياسية”.

وقال ترامب، خلال خطاب ألقاه أمام الكنيست الإسرائيلي في القدس، إن “رئيس الوزراء نتنياهو خدم إسرائيل بإخلاص كبير… سيجار وبعض الشمبانيا – من يهتم؟”، في إشارة إلى التهم الموجهة له والمتعلقة بتلقي هدايا من رجال أعمال.

وتُعد هذه التصريحات من أبرز المواقف الداعمة لنتنياهو منذ عودة ترامب إلى المشهد السياسي الدولي، إذ أكد الرئيس الأميركي أن الوقت قد حان لـ”طي صفحة الماضي والتركيز على بناء السلام والاستقرار في المنطقة”.

وينفي نتنياهو جميع التهم الموجهة إليه في القضايا المعروفة إعلامياً بملفات “1000” و”2000″ و”4000″، والتي تتعلق بالاحتيال وخيانة الأمانة وتلقي الرشى.

    المصدر :
  • رويترز

