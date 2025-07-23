ترامب يدعو مجددا لخفض الفائدة ويقول إن باول "لا يفهم الأمر"

كرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء انتقاده لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول وسط دعواته المستمرة إلى خفض أسعار الفائدة، ودعا مجلس إدارة البنك المركزي إلى التحرك.

وأضاف على منصته للتواصل الاجتماعي (تروث سوشيال) “يجب أن يكون سعر الفائدة أقل بثلاث نقاط مما هو عليه الآن، مما يوفر لنا تريليون دولار سنويا (كدولة). هذا الرجل العنيد في مجلس الاحتياطي الاتحادي لا يفهم الأمر، لم يفعل ذلك قط، ولن يفعله أبدا. على مجلس الإدارة أن يتصرف، لكنهم لا يملكون الشجاعة لفعل ذلك!”.