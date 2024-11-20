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ترامب يرشح ماثيو ويتيكر لمنصب سفير أمريكا لدى حلف شمال الأطلسي

منذ 4 ساعات
دونالد ترامب - رويترز

دونالد ترامب - رويترز

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اختار الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، ماثيو ويتيكر مرشحا لمنصب السفير الأمريكي لدى حلف شمال الأطلسي بعد أن عمل لفترة وجيزة قائما بأعمال وزير العدل في ولاية ترامب الأولى في البيت الأبيض.

وقال ترامب في بيان “مات ويتيكر محارب قوي ووطني مخلص سيضمن تعزيز مصالح الولايات المتحدة والدفاع عنها. سيعمل مات على تعزيز العلاقات مع حلفائنا في حلف شمال الأطلسي وسيصمد بثبات في مواجهة التهديدات للسلام والاستقرار، وسيضع أمريكا أولا”.

توترت العلاقات الأمريكية مع حلف شمال الأطلسي في فترة ولاية ترامب الأولى لأن الرئيس الجمهوري انتقد الحلف واتهم الأعضاء الأوروبيين بإنفاق القليل جدا على الدفاع.

وينخرط ويتيكر بنشاط في معهد أمريكا أولا للسياسات وهو مركز أبحاث يميني يعمل عن كثب مع حملة ترامب لتشكيل السياسة لفترة ولايته الثانية.

لم يقدم ترامب الكثير من التفاصيل المتعلقة بالسياسة الخارجية، لكن مؤيديه يقولون إن قوة شخصيته ونهجه القائم على “السلام من خلال القوة” سيساعدان في إخضاع قادة الدول الأخرى لإرادته وتهدئة ما يصفه الجمهوريون بأنه “عالم مشتعل” في غمرة الصراعات في أوكرانيا والشرق الأوسط.

وقال ترامب في بيان “لدي ثقة كاملة في قدرة مات على تمثيل الولايات المتحدة بالقوة والنزاهة والتفاني الذي لا يتزعزع”.

وأضاف “أتطلع إلى العمل معه عن كثب بينما نواصل تعزيز السلام من خلال القوة والحرية والازدهار في جميع أنحاء العالم”.

    المصدر :
  • رويترز

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