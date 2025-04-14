ترامب يرفض الاستغلال التجاري ويهدد بالتصعيد ضد الصين

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن أحداً لن يفلت من العقاب، في إشارة إلى الرسوم الجمركية التي فرضها على أكثر من 180 دولة ومنطقة فيما أسماه بـ”يوم التحرير”.

وكتب ترامب على موقع “تروث سوشيال”: “لن يفلت أحد من العقاب على الاختلالات التجارية غير العادلة، والحواجز الجمركية غير النقدية، التي استخدمتها دول أخرى ضدنا، وخاصة الصين التي تعاملنا أسوأ معاملة على الإطلاق!”.

وأضاف: “لم يُعلن عن أي استثناء من التعريفات الجمركية يوم الجمعة. تخضع هذه المنتجات لتعريفات الفنتانيل الحالية بنسبة 20%، وهي تنتقل فقط إلى فئة تعريفات مختلفة. الإعلام الزائف يعلم ذلك، لكنه يرفض نشر الحقيقة”.

وقال “نحن بصدد دراسة أوضاع أشباه الموصلات وسلسلة توريد الإلكترونيات بالكامل ضمن تحقيقات الأمن القومي المقبلة المتعلقة بالتعريفات الجمركية”.

ولفت ترامب إلى أن ما تم كشفه هو أننا بحاجة إلى تصنيع منتجاتنا داخل الولايات المتحدة، ولن نسمح للدول الأخرى – لا سيما الدول المعادية في تعاملها التجاري مثل الصين – بأن تأخذنا رهينة. كذلك لن نسمح لها بالاستمرار في استغلالنا تجاريًا كما فعلت لعقود مضت. تلك الأيام ولّت!”.

وأعاد ترامب التأكيد على أن العصر الذهبي لأميركا – الذي يشمل تخفيضات ضريبية وتنظيمية كبرى، تمّت الموافقة على جزء كبير منها مؤخرًا في مجلسي الشيوخ والنواب – سيعني المزيد من الوظائف ذات الأجور الجيدة، وصناعة المنتجات داخل وطننا، ومعاملة الدول الأخرى، خاصة الصين، بنفس الطريقة التي عامَلونا بها.

وقال ترامب “النتيجة النهائية: بلدنا سيكون أكبر وأفضل وأقوى من أي وقت مضى. وسنُعيد لأميركا عظمتها من جديد!”.