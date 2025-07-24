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ترامب يرفض القيود على محتوى الذكاء الاصطناعي

منذ 20 ثانية
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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أشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إلى أنّه “يجب عدم تقييد نماذج الذكاء الاصطناعي الأميركية بقوانين حقوق النشر”، لافتة إلى أن استخدام المحتوى المتاح بشكل عام للتدريب لا يمثل انتهاكا.

وقال ترامب: “عندما يقرأ شخص كتابا أو مقالا، يحصل على معلومات عظيمة. وهذا لا يعني أنك انتهكت قوانين حقوق النشر أو يجب أن تبرم صفقات مع كل مقدم محتوى”.

واستضاف بودكاست “أول إن” للأعمال والتكنولوجيا و”منتدى هيل أند فالي” الذي يجمع معا النواب ومستثمري التكنولوجيا الأميركيين.

كما وقع ترامب أوامر تنفيذية جديدة لتسريع التراخيص لمراكز البيانات والترويج لتصدير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الأميركية.

وتابع “من هذا اليوم فصاعدا، سوف يكون من سياسات الولايات المتحدة فعل كل ما يقتضيه الأمر لقيادة العالم في الذكاء الاصطناعي”.

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