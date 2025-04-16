ترامب يستعمل المفاوضات الجمركية للضغط على الدول للحد من تعاملاتها مع الصين

بعد تأكيد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن لا أحد سيفلت من العقاب، كشفت مصادر مطلعة أن الإدارة الأميركية تسعى لاستغلال مفاوضات التعريفات الجمركية الحالية كوسيلة للضغط على شركاء الولايات المتحدة التجاريين بهدف تقليص تعاملاتهم مع الصين، وفقًا لما أوردته صحيفة “وول ستريت جورنال”.

الضغط على الدول الأخرى

فقد أفاد التقرير أن المسؤولين الأميركيين يعتزمون استخدام المفاوضات مع أكثر من 70 دولة لمطالبتها بمنع الصين من شحن البضائع عبر أراضيها.

كما تابع أن المسؤولين يخططون لمنع الشركات الصينية من التواجد في أراضي تلك الدول لتجنب التعريفات الجمركية الأميركية.

جاء هذا بعدما أكد ترامب أن أحداً لن يفلت من العقاب، في إشارة إلى الرسوم الجمركية التي فرضها على أكثر من 180 دولة ومنطقة، فيما سماه بـ”يوم التحرير”.

وكتب ترامب على موقع “تروث سوشيال”: “لن يفلت أحد من العقاب على الاختلالات التجارية غير العادلة، والحواجز الجمركية غير النقدية، التي استخدمتها دول أخرى ضدنا، وخاصة الصين التي تعاملنا أسوأ معاملة على الإطلاق!”.

كذلك أعاد ترامب التأكيد على أن العصر الذهبي لأميركا الذي يشمل تخفيضات ضريبية وتنظيمية كبرى، تمّت الموافقة على جزء كبير منها مؤخرًا في مجلسي الشيوخ والنواب، ما سيعني المزيد من الوظائف ذات الأجور الجيدة، وصناعة المنتجات داخل الوطن، ومعاملة الدول الأخرى، خاصة الصين، بنفس الطريقة التي عامَلونا بها.

125 بالمئة

وكان الرئيس الأميركي أعلن الأسبوع الماضي، بشكل مفاجئ تعليق تلك الرسوم الجمركية التي أحدثت ضجة بين دول العالم، على عدد من شركاء بلاده التجاريين، لمدة 90 يوما من أجل إتاحة المجال لإبرام صفقات وتفاهمات حولها.

بينما رفع الرسوم الجديدة على السلع الصينية إلى 125 بالمئة.

لترد الخارجية الصينية اليوم مؤكدة أنها لن تتراجع أمام التهديدات وستحمي مصالحها. وشددت على أنها لا تسعى إلى خوض حرب تجارية، لكنها لن تتردد كذلك في الرد إذا فرضت عليها المواجهة. وقالت نينغ، في منشور آخر على “إكس”: “نحن صينيون.. لا نخاف من الاستفزازات.. ولا نتراجع”.

إلا أن بكين أبدت في الوقت عينه استعدادها للحوار.