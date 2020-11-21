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ترامب يشارك في القمة الافتراضية لمجموعة الـ20

منذ ساعة واحدة
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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قالت وكالة فرانس برس،أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب،سيشارك السبت، في قمة مجموعة العشرين، التي تستضيفها السعودية افتراضيا على خلفية جائحة كوفيد-19.

وقال مسؤول أميركي كبير لوكالة فرانس برس، الجمعة، إنّ “الرئيس ترامب سيشارك السبت في القمة الافتراضية لمجموعة العشرين”.

وتستضيف السعودية نهاية الأسبوع أعمال قمة مجموعة العشرين لأول مرة عربيا، لكن انعقادها عبر الفيديو وعلى نطاق أصغر من العادة قد يحد من المناقشات بشأن تفشي فيروس كورونا المستجد والأزمة الاقتصادية.

وتأتي القمة، التي تعقد، السبت، وتستمر يومين في أعقاب انتخابات أميركية صاخبة رفض ترامب نتائجها، ووسط انتقادات لما يعتبره نشطاء استجابة غير كافية من قبل المجموعة لأسوأ ركود اقتصادي منذ عقود.

وستقتصر أعمال القمة التي عادة ما تشكّل فرصة للحوارات الثنائية بين قادة العالم، على جلسات مختصرة عبر الإنترنت بشأن القضايا العالمية الأكثر إلحاحا، من التغير المناخي إلى تزايد معدلات عدم المساواة.

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