ترامب يشيد بتأثير الرسوم الجمركية على خفض الأسعار في أمريكا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن أسعار جميع المنتجات، بما فيها البنزين والبقالة، تنخفض مع فرض الولايات المتحدة “رسوما جمركية قياسية”.

وأضاف في منشور على منصة تروث سوشيال للتواصل الاجتماعي أن معدل التضخم في الولايات المتحدة ينخفض، دون الكشف عن أي بيانات محددة.

وأظهرت بيانات حكومية أمريكية صدرت في العاشر من أبريل نيسان انخفاضا غير متوقع في أسعار المستهلك في مارس آذار.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء 4 نيسان/أبريل، عن فرض تعريفات جمركية جديدة وواسعة النطاق في خطوة وصفها بـ”إعلان التحرير الاقتصادي للولايات المتحدة”، حيث شملت الإجراءات فرض ضريبة بنسبة 25% على السيارات المستوردة، و20% على جميع الواردات الأخرى، مع نسب أعلى استهدفت شركاء تجاريين محددين:

• %34 على الواردات الصينية.

• %24 على الواردات اليابانية.

• %20 على واردات الاتحاد الأوروبي، بحسب ما أفادت به شبكة “سي إن إن بيزنس” الأميركية.