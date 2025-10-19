الأحد 27 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 19 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ترامب يصف رئيس كولومبيا بأنه "زعيم المخدرات"

منذ 45 دقيقة
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

A A A
طباعة المقال

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، الرئيس الكولومبي جوستابو بيترو بأنه “زعيم المخدرات” وقال إن الولايات المتحدة ستوقف “المدفوعات والإعانات الكبيرة” لكولومبيا.

وأضاف ترامب في منشور على تروث سوشيال “الغرض من إنتاج المخدرات هذا هو بيع كميات هائلة منها إلى الولايات المتحدة بما يسبب الموت والدمار والخراب”.

ولم تتمكن رويترز بعد من تحديد طبيعة المدفوعات التي يشير إليها ترامب. وكانت كولومبيا في وقت من الأوقات من بين أكبر المتلقين لمساعدات أمريكية في النصف الغربي من العالم لكن تدفق تلك الأموال تقلص كثيرا فجأة هذا العام بعد إغلاق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (يو.إس إيد).

ولم ترد سفارة كولومبيا في واشنطن حتى الآن على طلب التعليق. وأحالت وزارة الخارجية الأمريكية الأسئلة إلى البيت الأبيض الذي لم يرد بعد.

وتشهد العلاقات بين بوجوتا وواشنطن توترا منذ عودة ترامب إلى منصبه. وألغت الولايات المتحدة الشهر الماضي تأشيرة بيترو بعد انضمامه إلى مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في نيويورك وحثه الجنود الأمريكيين على عصيان أوامر ترامب.

وتعهد بيترو العام المضي بتحجيم مناطق زراعة المخدرات في بلاده من خلال تدخل اجتماعي وعسكري ضخم لكن تلك الاستراتيجية لم تحقق نجاحا يذكر.

وقال ترامب في سبتمبر أيلول إن الولايات المتحدة تعتقد أن دولا مثل أفغانستان وبوليفيا وبورما وكولومبيا وفنزويلا “لم تف بشكل واضح” بالتزاماتها وفق اتفاقات مكافحة المخدرات خلال العام المنقضي.

وحمل ترامب القيادة السياسية لكولومبيا مسؤولية عدم الوفاء بالتزامات الدولة في مجال مكافحة المخدرات.

وقال ترامب في المنشور اليوم الأحد “بيترو… زعيم المخدرات غير المشروعة يشجع بقوة على الإنتاج الضخم للمخدرات” مشيرا إلى أن المدفوعات والإعانات الأمريكية لكولومبيا هي عبارة عن نهب.

وكتب بحروف كبيرة “اعتبارا من اليوم، لن يتم دفع هذه المدفوعات أو أي شكل آخر من المدفوعات أو الإعانات بعد الآن”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الرئيس الصيني شي جين بينغ
رئيس الصين يدعو "لتوحيد الصف مجددا" في رسالة لزعيمة المعارضة في تايوان
نتنياهو وكاتس
إسرائيل تتوعد حماس بمزيد من الضربات!
إمرسون منانجاجوا
الحزب الحاكم في زيمبابوي يعتزم تمديد ولاية الرئيس حتى 2030

الأكثر قراءة

كوفيد - تعبيرية
كيف تفرق بين كوفيد والزكام؟ أطباء يوضحون العلامات الفارقة
الذهب. رويترز
الذهب يتراجع بعد تصريحات ترامب الأخيرة
متظاهرون يحملون أعلامًا ولافتات يسيرون في مسيرة احتجاجية تحت شعار ”لا ملوك“ ضد سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خارج مبنى بلدية لوس أنجلوس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، 18 أكتوبر 2025. رويترز
"لا للملوك".. احتجاجات ضخمة في أمريكا ضد ترامب!