ترامب يصف رئيس كولومبيا بأنه "زعيم المخدرات"

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، الرئيس الكولومبي جوستابو بيترو بأنه “زعيم المخدرات” وقال إن الولايات المتحدة ستوقف “المدفوعات والإعانات الكبيرة” لكولومبيا.

وأضاف ترامب في منشور على تروث سوشيال “الغرض من إنتاج المخدرات هذا هو بيع كميات هائلة منها إلى الولايات المتحدة بما يسبب الموت والدمار والخراب”.

ولم تتمكن رويترز بعد من تحديد طبيعة المدفوعات التي يشير إليها ترامب. وكانت كولومبيا في وقت من الأوقات من بين أكبر المتلقين لمساعدات أمريكية في النصف الغربي من العالم لكن تدفق تلك الأموال تقلص كثيرا فجأة هذا العام بعد إغلاق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (يو.إس إيد).

ولم ترد سفارة كولومبيا في واشنطن حتى الآن على طلب التعليق. وأحالت وزارة الخارجية الأمريكية الأسئلة إلى البيت الأبيض الذي لم يرد بعد.

وتشهد العلاقات بين بوجوتا وواشنطن توترا منذ عودة ترامب إلى منصبه. وألغت الولايات المتحدة الشهر الماضي تأشيرة بيترو بعد انضمامه إلى مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في نيويورك وحثه الجنود الأمريكيين على عصيان أوامر ترامب.

وتعهد بيترو العام المضي بتحجيم مناطق زراعة المخدرات في بلاده من خلال تدخل اجتماعي وعسكري ضخم لكن تلك الاستراتيجية لم تحقق نجاحا يذكر.

وقال ترامب في سبتمبر أيلول إن الولايات المتحدة تعتقد أن دولا مثل أفغانستان وبوليفيا وبورما وكولومبيا وفنزويلا “لم تف بشكل واضح” بالتزاماتها وفق اتفاقات مكافحة المخدرات خلال العام المنقضي.

وحمل ترامب القيادة السياسية لكولومبيا مسؤولية عدم الوفاء بالتزامات الدولة في مجال مكافحة المخدرات.

وقال ترامب في المنشور اليوم الأحد “بيترو… زعيم المخدرات غير المشروعة يشجع بقوة على الإنتاج الضخم للمخدرات” مشيرا إلى أن المدفوعات والإعانات الأمريكية لكولومبيا هي عبارة عن نهب.

وكتب بحروف كبيرة “اعتبارا من اليوم، لن يتم دفع هذه المدفوعات أو أي شكل آخر من المدفوعات أو الإعانات بعد الآن”.