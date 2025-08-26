الثلاثاء 3 ربيع الأول 1447 ﻫ - 26 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ترامب يطيح بأول امرأة أفريقية في مجلس الاحتياطي الاتحادي

منذ 12 دقيقة
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

A A A
طباعة المقال

اتخذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إجراء غير مسبوق بإقالة ليسا كوك، أول امرأة أمريكية من أصل أفريقي تشغل منصب عضو في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، بسبب ما قيل عن مخالفات تتعلق برهنين عقاريين.

كان ترامب قد دعا كوك إلى الاستقالة في 20 أغسطس آب بعد أن اتهمها مدير الوكالة الاتحادية لتمويل الإسكان بيل بولت بتخصيص اثنين من رهونها العقارية كمسكنين رئيسيين. وقالت وزارة العدل الأمريكية إنها تحقق في الأمر.

وقال ترامب في رسالة إلى كوك نشرها على منصته تروث سوشيال “لقد خلصت إلى أن هناك سببا كافيا لإقالتك من منصبك”.

وأضاف أن هناك أدلة كافية تشير إلى أن كوك قدمت بيانات خاطئة فيما يتعلق بطلبات الرهن العقاري.

وتابع “على الأقل، السلوك محل المسألة يظهر نوعا من الإهمال الجسيم في المعاملات المالية، مما يثير التساؤل حول كفاءتك وجدارتك كمسؤولة معنية بتنظيم الشؤون المالية”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

قتل الصحفيين في غزة
خبراء: صمت الجماعة الصحفية الدولية شجع إسرائيل على قتل الصحفيين في غزة
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
رئيس كوريا الجنوبية يقترح عقد لقاء بين ترامب وكيم هذا العام
جيش كوريا الشمالية
كوريا الشمالية تندد بالتدريبات العسكرية بين واشنطن وسول

الأكثر قراءة

علم لبنان
حزب الله أبلغ موفدى عون رفضه تسليم السلاح.. والتصعيد قادم!
علما السعودية ولبنان
مصدر دبلوماسي رفيع يكشف عن تفاصيل زيارة وفد فني سعودي إلى بيروت!
آثار الدمار في الضاحية الجنوبية جراء الغارة الإسرائيلية التي اغتالت حسن نصر الله
بدل إيجار يشارف على الانتهاء.. وحزب الله: "لا أموال حالياً"!