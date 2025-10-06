ترامب يعبر عن تفاؤله بالتوصل إلى اتفاق بشأن غزة قريباً

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إنه يعتقد أنه سيجري التوصل إلى اتفاق بشأن غزة قريبا.

وفي حديثه مع الصحفيين في المكتب البيضاوي، أشار ترامب إلى إحراز تقدم هائل في هذا الشأن.

وأعلن أن حماس “وافقت على أمور مهمة للغاية”، وذلك في وقت تستضيف فيه مصر مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل والحركة الفلسطينية لإنهاء الحرب المتواصلة في قطاع غزة بين الطرفين منذ عامين.

ورداً على سؤال عن سير المفاوضات في مصر، قال ترامب للصحافيين في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض: “أعتقد أن الأمور تسير على ما يرام، وأعتقد أن حماس وافقت على أمور مهمة للغاية”، وفق فرانس برس.