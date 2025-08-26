الثلاثاء 3 ربيع الأول 1447 ﻫ - 26 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ترامب يعبر عن رغبته في عقد قمة مع زعيم كوريا الشمالية في المستقبل القريب

منذ ساعتين
ترامب وكيم جونغ أون - أرشيفية

ترامب وكيم جونغ أون - أرشيفية

A A A
طباعة المقال

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أمس الاثنين، إنه يرغب في عقد لقاء مع زعيم كوريا الشمالية كيم يونغ أون خلال هذا العام، مشيرا إلى انفتاحه على مواصلة المحادثات التجارية مع كوريا الجنوبية.

وأضاف ترامب خلال لقائه في المكتب البيضاوي بالرئيس الكوري الجنوبي لي جيه-ميونغ: “أرغب في مقابلته هذا العام. أتطلع إلى لقاء كيم يونج أون في المستقبل القريب”، في إشارة إلى إمكانية استئناف الحوار المباشر مع بيونغ يانغ.

أجواء مشحونة
يأتي هذا الموقف بعد اجتماع بين ترامب ولي، عُقد في أجواء مشحونة رغم التوصل إلى اتفاق تجاري في يوليو/تموز الماضي جنّب سول رسوماً جمركية باهظة على صادراتها إلى الولايات المتحدة.

ولا تزال الخلافات قائمة بين واشنطن وسول بشأن الملف النووي الكوري الشمالي، والإنفاق العسكري، فضلاً عن تفاصيل صفقة استثمارية ضخمة بقيمة 350 مليار دولار تعهّدت بها كوريا الجنوبية في السوق الأميركية.

وبعد لقائه ترامب، شارك الرئيس الكوري الجنوبي في منتدى أعمال حضره مسؤولون كبار في الإدارة الأميركية ورؤساء شركات كورية جنوبية، إلى جانب أكثر من 20 شركة أميركية كبرى من بينها إنفيديا وبوينغ وجنرال موتورز.

ولم تصدر كوريا الشمالية أي تعليق رسمي بعد على تصريحات ترامب، فيما يواصل كيم تجاهل دعوات ترامب المتكررة منذ توليه الرئاسة في يناير الماضي لإحياء الدبلوماسية المباشرة التي اعتمدها خلال ولايته السابقة بين عامي 2017 و2021، من دون أن تحقق أي اختراق في ملف البرنامج النووي الكوري الشمالي.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

البنتاغون
ترامب يعلن دراسة تغيير اسم "وزارة الدفاع" الأمريكية إلى "وزارة الحرب"
الشرطة الأسترالية
غزة تحت القصف
من رسوم جرافيتي إلى حرائق متعمدة.. تطور الهجمات المعادية للسامية في أستراليا خلال عامين
خدمة البريد الأسترالي
بعد سويسرا وألمانيا واليابان.. أستراليا تنضم لشركات البريد التي علقت شحناتها لأمريكا

الأكثر قراءة

علما السعودية ولبنان
مصدر دبلوماسي رفيع يكشف عن تفاصيل زيارة وفد فني سعودي إلى بيروت!
آثار الدمار في الضاحية الجنوبية جراء الغارة الإسرائيلية التي اغتالت حسن نصر الله
بدل إيجار يشارف على الانتهاء.. وحزب الله: "لا أموال حالياً"!
منسق قضاء جبيل في حزب "القوات اللبنانية " باسكال سليمان
أحد المتورطين بمقتل باسكال سليمان بقبضة الجيش