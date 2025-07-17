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ترامب يعتزم زيارة باكستان في سبتمبر

منذ 7 ساعات
الرئيس الأميركي دونالد ترامب

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

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نقلت محطتان تلفزيونيتان في باكستان عن مصادر مطلعة قولها اليوم الخميس إن من المتوقع أن يزور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب البلاد في سبتمبر أيلول.

وحال تأكيد الزيارة، ستكون الأولى لرئيس أمريكي منذ ما يقرب من 20 عاما، عندما زار الرئيس جورج دبليو بوش باكستان عام 2006.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية إنه لا علم له بزيارة ترامب المزمعة.

وذكرت المحطتان أن ترامب يعتزم زيارة الهند أيضا بعد وصوله إلى إسلام اباد في سبتمبر أيلول.

وشهدت العلاقات بين الولايات المتحدة وباكستان تحسنا كبيرا عندما استضاف ترامب قائد الجيش الباكستاني الفيلد مارشال عاصم منير في البيت الأبيض الشهر الماضي في اجتماع غير مسبوق.

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