ترامب يعتزم لقاء الرئيس الصيني في كوريا الجنوبية لبحث تهدئة التوتر التجاري

منذ 36 دقيقة
وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت. رويترز

أعلن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، اليوم الاثنين، أن الرئيس دونالد ترامب يخطط للقاء نظيره الصيني شي جين بينغ في كوريا الجنوبية خلال الأسابيع المقبلة، في خطوة تهدف إلى تخفيف حدة التوترات التجارية بين واشنطن وبكين.

وأوضح بيسنت، في مقابلة مع شبكة فوكس بيزنس، أن الجانبين أجريا اتصالات مهمة خلال عطلة نهاية الأسبوع، قائلاً: “خففنا من حدة التصعيد بشكل كبير، والرئيس ترامب أكد أن الرسوم الجمركية الجديدة لن تدخل حيز التنفيذ قبل الأول من نوفمبر، وسيلتقي بالرئيس شي في كوريا الجنوبية، وأعتقد أن هذا الاجتماع سيتم فعلاً”.

ويأتي الإعلان بعد تصعيد متبادل الأسبوع الماضي، حين وسعت بكين ضوابط تصدير المعادن النادرة، ورد ترامب بإجراءات تجارية مضادة.

وأشار بيسنت إلى أن اجتماعات على مستوى الموظفين ستُعقد هذا الأسبوع في واشنطن على هامش اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، مؤكداً أن الولايات المتحدة تتوقع “دعماً من حلفائها، بما في ذلك أوروبا والهند والدول الديمقراطية في آسيا”.

وأضاف الوزير الأميركي أن “اقتصاد الصين ما زال قائماً على القيادة والسيطرة، ولن نسمح لأي طرف بأن يملي علينا سياساتنا الاقتصادية”.

    المصدر :
  • رويترز

