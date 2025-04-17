ترامب يعلن إحراز تقدم في محادثات الرسوم مع اليابان

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن إحراز “تقدم كبير” بعد اتخاذ خطوة مفاجئة يوم الأربعاء بالتفاوض مباشرة مع مسؤولين يابانيين بشأن الرسوم الجمركية الأميركية الواسعة، فيما تفائلت الأسواق بهذه التصريحات.

وقال ترامب في رسالة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لم تتضمن تفاصيل عن المناقشات “تشرفت بلقاء الوفد التجاري الياباني. تقدم كبير!”.

وأوفدت طوكيو الوزير المكلف بإنعاش الاقتصاد ريوسي أكازاوا لبدء المحادثات، ومن المقرر أن يطلع الصحفيين لاحقا على نتائج اجتماع واشنطن.

وكان المسؤول الياباني يأمل أن تقتصر المناقشات على مسائل التجارة والاستثمار. لكن ترامب تدخل في وقت مبكر من يوم الأربعاء وقال إنه سيشارك من أجل مناقشة قضايا من بينها المبلغ الذي تدفعه طوكيو لاستضافة قوات أميركية في اليابان، وهي أكبر عملية انتشار لقوات أميركية في الخارج.

وفرضت الولايات المتحدة على اليابان رسوما جمركية نسبتها 24% إلا أنه جرى بعد ذلك تعليقها لمدة 90 يوما كما هو الحال مع معظم رسوم ترامب. إلا أن واشنطن لا تزال تطبق رسوما عالمية شاملة تبلغ 10% إلى جانب رسوم تبلغ 25% على السيارات التي تشكل قطاعا رئيسيا في اقتصاد اليابان المعتمد على التصدير.

فيما أعلن مبعوث اليابان إلى الولايات المتحدة لشؤون الرسوم الجمركية ريوسي أكازاوا يوم الأربعاء إثر إجرائه في واشنطن جولة تفاوضية أولى لم تثمر نتائج فورية، أنّ الإدارة الأميركية تريد إبرام اتفاق تجاري مع بلاده قبل انتهاء فترة السماح الراهنة ومدتها 90 يوما.

وقال أكازاوا، وزير الإنعاش الاقتصادي الياباني، عقب اجتماعه مع كل من وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت وممثل التجارة الأميركية جيمسون غرير: “أتفهّم رغبة الولايات المتحدة في إبرام اتفاق خلال الـ90 يوما. من جانبنا، نحن نرغب بذلك في أقرب وقت ممكن، لكن هذه مفاوضات ثنائية، وليس من الواضح كيف ستتقدّم المحادثات”.

ورفض الوزير الياباني الخوض في تفاصيل المباحثات التي أجراها في واشنطن، مكتفيا بالقول إنّه أبلغ الإدارة الأميركية أنّ الرسوم الجمركية التي فرضتها على بلاده “مؤسفة للغاية”.

وقال: “بعد أن شرحت أفكار اليابان بشأن تأثير الرسوم الجمركية على الصناعة اليابانية وتوسيع الاستثمار والتوظيف في كل من اليابان والولايات المتحدة، طلبت بإلحاح من الولايات المتحدة مراجعة سلسلة التدابير الجمركية”.

وأضاف أن الجانبين يريدان التوصّل “في أقرب وقت ممكن” إلى اتفاق من المفترض أن يعلن عنه في حينه كل من ترامب وإيشيبا.

وتابع: “ثانيا، سنعمل بحيث تجري المحادثات المقبلة خلال هذا الشهر. وثالثا، سنواصل عقد محادثات على مستوى فرق العمل بالإضافة إلى المستوى الوزاري”.

وشدد الوزير الياباني على أنّه “بناء على نتائج هذه المباحثات فإنّنا سنواصل العمل سويا كحكومة بأولوية قصوى وبكامل الجهد”.

وكان مقرّرا أن يلتقي الموفد الياباني وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت وممثّل التجارة الأميركية جيمسون غرير فقط، لكّن ترامب أعلن في اللحظة الأخيرة رغبته بالمشاركة في هذا الاجتماع.

ارتفاع العقود الآجلة للأسهم الأميركية

ودفعت هذه الأنباء العقود الآجلة للأسهم الأميركية للارتفاع في وقت مبكر من صباح الخميس، بعد موجة بيع حادة شهدتها الأسواق في الجلسة السابقة.

فقد أضافت العقود الآجلة المرتبطة بمؤشر داو جونز الصناعي 348 نقطة، أو ما يعادل 0.88%. كما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 بنسبة 1.05%، بينما صعدت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 1.25%.

وكانت مؤشرات الأسهم الرئيسية قد تراجعت بشكل حاد يوم الأربعاء، بقيادة انخفاض كبير في أسهم التكنولوجيا وتزايد المخاوف بشأن الرسوم الجمركية.