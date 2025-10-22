الخميس 30 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 23 أكتوبر 2025 |
ترامب يعلن إلغاء قمة كانت مقررة مع بوتين

منذ 35 دقيقة
آخر تحديث: 23 - أكتوبر - 2025 12:57 صباحًا
الرئيس الأميركي دونالد ترامب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إنه ألغى قمة كان من المقرر عقدها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لأنه لم يشعر أنها مناسبة.

وأضاف ترامب أنه يأمل ألا تستمر العقوبات الجديدة على النفط الروسي، التي أُعلن عنها اليوم الأربعاء، لفترة طويلة.

في حين، نفى الرئيس الأمريكي صحة تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال تحدث عن موافقة واشنطن على استخدام أوكرانيا صواريخ بعيدة المدى لضرب العمق الروسي، مؤكدا أن الولايات المتحدة “لا علاقة لها بتلك الصواريخ”.

ونقلت وول ستريت عن مسؤولين أمريكيين لم تذكر هويتهم قولهم إن الإدارة الأمريكية ألغت قيودا على استخدام أوكرانيا لبعض الصواريخ بعيدة المدى التي يوفرها لها حلفاء غربيون.

كما فرض ترامب اليوم الأربعاء، عقوبات على روسيا تتعلق بأوكرانيا لأول مرة في ولايته الثانية مستهدفا شركتي النفط لوك أويل وروسنفت، وذلك في ظل تنامي استيائه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسبب الحرب.

وأبدت وزارة الخزانة الأمريكية استعدادها لاتخاذ المزيد من الإجراءات، ودعت في الوقت نفسه موسكو إلى الموافقة الفورية على وقف إطلاق نار في حربها على أوكرانيا التي بدأت في فبراير شباط 2022.

وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت في بيان “نظرا لرفض الرئيس بوتين إنهاء هذه الحرب العبثية، تفرض وزارة الخزانة عقوبات على أكبر شركتي نفط روسيتين تمولان آلة الكرملين الحربية”.

وأضاف “نشجع حلفاءنا على الانضمام إلينا والالتزام بهذه العقوبات”.

وتمثل هذه العقوبات تحولا كبيرا في سياسة ترامب، الذي لم يسبق أن فرض عقوبات على روسيا بسبب الحرب، بعدما كان يعتمد على اتخاذ تدابير تجارية. وفرض ترامب رسوما جمركية إضافية بنسبة 25 بالمئة على السلع الواردة من الهند ردا على شرائها النفط الروسي بأسعار مخفضة.

جاء إجراء ترامب اليوم، في أعقاب فرض بريطانيا عقوبات على شركتي روسنفت ولوك أويل الأسبوع الماضي.

ولم ترد السفارة الروسية في واشنطن والبعثة الروسية لدى الأمم المتحدة في نيويورك على الفور على طلب التعليق على العقوبات.

    المصدر :
  • رويترز

