استمع لاذاعتنا

ترامب يعلن استقالة وزير العدل وليام بار

منذ ساعتين
آخر تحديث: 15 - ديسمبر - 2020 9:21 صباحًا

وزير العدل الأمريكي وليام بار

A A A
طباعة المقال

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاثنين استقال وزير العدل وليام بار سيترك من منصبه قبل احتفالات عيد الميلاد وإن نائبه جيف روزن سيصبح القائم بأعمال الوزير.

وقال بار في خطاب أرسله إلى ترامب ونشره الأخير على تويتر إنه سيغادر منصبه في 23 ديسمبر/ كانون الأول.

وشاب التوتر علاقة ترامب وبار بعد أن قال الأخير إنه لا توجد أدلة على تزوير واسع النطاق في الانتخابات التي جرت في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

كما انتقد ترامب وزير العدل في إدارته لعدم إعلانه أن الوزارة كانت تستجوب ابن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن أثناء الحملة الانتخابية.

ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان المجمع الانتخابي فوز الديمقراطي جو بايدن بأصوات المجمع، الذي يحدد رسميا الرئيس المقبل للولايات المتحدة، لتنتهي حملة الرئيس دونالد ترامب لقلب خسارته في انتخابات الثالث من نوفمبر تشرين.

ومنحت ولاية كاليفورنيا التي تملك 55 صوتا في المجمع الانتخابي أصواتها لبايدن ليتجاوز الديمقراطي رسميا النصاب المطلوب للفوز بالرئاسة وهو 270 صوتا. وبناء على نتائج نوفمبر تشرين الثاني حصل بايدن 306 أصوات في المجمع مقابل 232 لترامب.

    المزيد من أخبار العالم

    انفجار في كابول - أرشيفية
    أفغانستان: مقتل نائب حاكم كابول بانفجار عبوة مغناطيسية
    الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن
    ضربة قاضية لترامب.. بايدن يفوز بأصوات المجمع الانتخابي
    الرئيس التركي رجب أردوغان ونظيره الإيراني حسن روحاني
    إيران تندد بالعقوبات الأمريكية على تركيا‎

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    يمكن قياس مستويات الضغط النفسي والاكتئاب من خلال تجميع شمع الأذن
    ما هو المرض الذي يكشفه شمع الأذن؟ تعرفوا إليه
    اصفرار الاسنان
    أطعمة ومشروبات تسبب إصفرار الأسنان
    طائرة
    بالفيديو: شاب يقدم على فعل جنوني قبل لحظات من إقلاع الطائرة