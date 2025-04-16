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ترامب يعلن بدء مفاوضات مع اليابان بشأن الرسوم والدعم العسكري

منذ 45 دقيقة
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن ممثلين للحكومة اليابانية سيصلون إلى الولايات المتحدة اليوم الأربعاء لحضور اجتماع للتفاوض على الرسوم الجمركية وتكلفة الدعم العسكري.

وذكر ترامب في منشور على منصته للتواصل الاجتماعي تروث سوشيال أنه سيحضر هذا الاجتماع مع هوارد لوتنيك وزير التجارة.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء 4 نيسان/أبريل، عن فرض تعريفات جمركية جديدة وواسعة النطاق في خطوة وصفها بـ”إعلان التحرير الاقتصادي للولايات المتحدة”، حيث شملت الإجراءات فرض ضريبة بنسبة 25% على السيارات المستوردة، و20% على جميع الواردات الأخرى، مع نسب أعلى استهدفت شركاء تجاريين محددين:
• %34 على الواردات الصينية.
• %24 على الواردات اليابانية.
• %20 على واردات الاتحاد الأوروبي، بحسب ما أفادت به شبكة “سي إن إن بيزنس” الأميركية.

    المصدر :
  • رويترز

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