ترامب يعلن توقيع إسرائيل وحماس على المرحلة الأولى من خطته للسلام

الرئيس الأميركي دونالد ترامب. رويترز

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب توقيع إسرائيل وحركة حماس على المرحلة الأولى من خطته للسلام. وأكد أن “هذا يعني أنه سيتم إطلاق سراح جميع الرهائن قريبا جدا”، كما أن إسرائيل ستسحب قواتها إلى خط متفق عليه كخطوات أولى نحو سلام قوي ودائم.

وأشار ترامب في منشور على تروث سوشال إلى أنه سيتم التعامل مع جميع الأطراف بشكل عادل، واعتبر هذا الإعلان “يوم عظيم للعالم العربي والإسلامي وإسرائيل وللولايات المتحدة ونشكر الوسطاء من قطر ومصر وتركيا”.

من جانبه قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن الاتفاق سيؤدي إلى وقف الحرب وإطلاق المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين.

وفي وقت سابق كشفت مصادر للجزيرة أن الوسطاء تلقوا ردودا إيجابية من الوفدين الفلسطيني والإسرائيلي بشأن المرحلة الأولى لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وأكدت المصادر أن الاتفاق قيد الصياغة النهائية مع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي بعد تجاوز كل العقبات الأساسية.

في غضون ذلك نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين أن الاتفاق سيوقع اليوم الخميس والإفراج الأول عن المحتجزين سيكون إما يوم السبت أو يوم الأحد

وفي السياق قالت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مسؤول إسرائيلي الاستعداد لاحتمال الإعلان عن الصفقة خلال الساعات المقبلة.

وسبق ذلك بفترة وجيزة تسليم وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو مذكرة للرئيس ترامب على الهواء مباشرة أثناء اجتماع طاولة مستديرة.

وقالت شبكة سي إن إن إن المذكرة التي سلمها روبيو لترامب خلال طاولته المستديرة يبدو أنها تشير إلى أن اتفاقا بشأن غزة قريب جدا.

كما نقلت سي إن إن عن مسؤول في البيت الأبيض أنه من المتوقع أن ينشر الرئيس ترامب منشورا على منصة تروث سوشيال قريبا

وفي نفس الإطار ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن واشنطن تحضر نص خطاب يفترض أن يدلي به ترامب لإعلان التوصل إلى اتفاق بشأن غزة.

وعقب تمرير المذكرة لترامب قال الرئيس الأميركي للصحفيين إن وزير الخارجية أبلغه أنه يحتاجه بسرعة “لأننا نقترب بشدة من اتفاق في الشرق الأوسط”.

وأشار ترامب إلى أن ربيو أبلغه للتو “أنهم على وشك التوصل لاتفاق بالشرق الأوسط”

وأضاف الرئيس الأميركي أن سيعمل على تحقيق السلام في الشرق الأوسط وأنه قد يتوجه “إلى الشرق الأوسط قبل إطلاق سراح الرهائن”. ورجح أن يزور مصر.

وأجاب ترامب عقب سؤاله بشأن ما إذا كان سيدرس زيارة غزة “قد أفعل ذلك ولم أتخذ قرارا محددا”.

وإثر ذلك أعلن البيت الأبيض أن ترامب سيخضع لفحص روتيني سنوي الجمعة ويفكر في التوجه إلى الشرق الأوسط بعد ذلك.

    المصدر :
  • وكالات

