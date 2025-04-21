ترامب يعلن حضور جنازة البابا فرنسيس في روما

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إنه سيحضر جنازة البابا فرنسيس في روما.

وذكر ترامب في منشور على منصة “تروث سوشيال” “أنا وميلانيا سنشارك في جنازة البابا فرنسيس في روما”.

كما أعلن الفاتيكان، اليوم الاثنين، وفاة البابا فرنسيس، أول بابا من أمريكا اللاتينية يرأس الكنيسة الكاثوليكية، لينقضي عهد اتسم في الكثير من الأحيان بالانقسام والتوتر في سبيل سعيه لإصلاح المؤسسة العريقة.

وتوفي البابا فرنسيس عن 88 عاما، وعانى من أزمة صحية خطيرة إثر إصابته بالتهاب رئوي مزدوج هذ العام لكن وفاته مثلت صدمة بعد أن تجول في ساحة القديس بطرس في سيارة بابوية مفتوحة لتحية الحشود المبتهجة في عيد القيامة أمس الأحد.

وقال الكاردينال كيفن فاريل عبر قناة الفاتيكان التلفزيونية “أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، ببالغ الحزن والأسى، أُعلن وفاة قداسة البابا فرنسيس”.

وأضاف “عند الساعة 7:35 من صباح اليوم، عاد أسقف روما فرنسيس إلى بيت الأب”.

وقال أندريا أركانجيلي طبيب الفاتيكان في شهادة الوفاة التي أصدرها الفاتيكان إن البابا فرنسيس توفي بسكتة دماغية وتوقف القلب غير القابل للإنعاش. وأضاف أن البابا دخل في غيبوبة قبل وفاته.

وقال أركانجيلي إن فرنسيس كان يعانى أيضا من ارتفاع ضغط الدم والسكري بخلاف إصابته في الآونة الأخيرة بالتهاب رئوي مزدوج.

وذكر متحدث أن نعش بابا الفاتيكان ربما يُنقل إلى كاتدرائية القديس بطرس صباح الأربعاء على أقرب تقدير لإتاحة الفرصة للحشود من أجل تقديم واجب العزاء.