ترامب يعلن وقف قصف اليمن "بعد استسلام الحوثيين"

تصاعد الدخان بعد غارة إسرائيلية على محطة توليد الكهرباء في صنعاء، اليمن، 6 مايو/أيار 2025. رويترز

قال الرئيس ترامب اليوم الثلاثاء إن المتمردين الحوثيين في اليمن ”استسلموا“ وأبلغوا الولايات المتحدة أنهم سيتوقفون عن مهاجمة السفن في البحر الأحمر.

ولم يؤكد الحوثيون بعد عن أي اتفاق من هذا القبيل.

وقد أدت هجمات الحوثيين إلى عرقلة حركة الملاحة العالمية، وقد أمر ترامب بشن ضربات متواصلة على اليمن لمدة شهرين تقريبًا استهدفت الجماعة. وقال ترامب إن الولايات المتحدة ”ستقبل كلمتهم“ وستوقف هجماتها في اليمن نتيجة لذلك.

وقال ترامب إن الحوثيين أبلغوا الولايات المتحدة ”أنهم لا يريدون القتال بعد الآن“ و”سنحترم ذلك“.

كما أضاف ترامب”سنوقف القصف. لقد استسلموا… سنحترم كلمتهم بأنهم لن يفجروا السفن بعد الآن، وهذا هو الغرض مما كنا نفعله”.

وقال وزير الخارجية ماركو روبيو: “كان الحوثيون الذين يمتلكون أسلحة متطورة يهددون الملاحة العالمية، وكانت المهمة هي جعل ذلك يتوقف، وإذا كان سيتوقف، فيمكننا التوقف عن استهدافهم”.

ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي زاد فيه الحوثيون من هجماتهم بالصواريخ الباليستية على إسرائيل خلال الأسبوعين الماضيين.

إسرائيل متفاجئة

وقال مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى لموقع أكسيوس إن الولايات المتحدة لم تخطر إسرائيل مسبقًا بإعلان ترامب عن هدنة مع الحوثيين.

“لم نكن على علم بذلك. لقد فاجأنا ترامب”، قال المسؤول.

ويوم الأحد استهدف الحوثيون مطار تل أبيب بصاروخ وقد فشلت أنظمة الدفاع الصاروخي الأمريكية والإسرائيلية في اعتراضه. وعلقت شركات الطيران الأمريكية رحلاتها إلى تل أبيب لعدة أيام نتيجة لذلك.

وقصفت إسرائيل ميناء الحديدة يوم الاثنين ومطار صنعاء الدولي يوم الثلاثاء. وقال مسؤولون إسرائيليون إن المطار خرج عن الخدمة نتيجة الضربة.

وقال المسؤولون الإسرائيليون إن الضربتين تمتا بالتنسيق مع القيادة المركزية الأمريكية.