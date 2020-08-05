ترامب يعلّق على انفجار مرفأ بيروت

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قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، الانفجار الهائل الذي ضرب مرفأ بيروت سببه هجوم رهيب .

ووصف ترامب الانفجار بأنه “هجوم”، وقال خلال لقاء مع الصحفيين في البيت الأبيض “الولايات المتحدة جاهزة لمساعدة لبنان. سنكون هناك للمساعدة. يبدو أنه هجوم رهيب”.

وقال الرئيس الأميركي وفق ما نقلت “رويترز” إن مسؤولين عسكريين أميركيين يعتقدون أن انفجار بيروت هجوم بقنبلة من نوع ما.

وأعرب ترامب في الوقت نفسه عن مواساته للبنان بعد سقوط عشرات القتلى وآلاف الجرحى.

من جهة أخرى قالت السفارة الأميركية في بيروت إن ثمة تقارير عن انبعاث غازات سامة من جراء الانفجار، ويجب على سكان المنطقة البقاء في بيوتهم وارتداء الكمامات.

وأوصى مجلس الدفاع الأعلى اللبناني بإعلان بيروت مدينة منكوبة في أعقاب انفجار هائل، وأعلن حالة طوارئ لمدة أسبوعين في العاصمة، وسلم مهام الأمن إلى السلطات العسكرية.

وأفاد بيان للمجلس، بث على الهواء مباشرة، بأن الرئيس ميشال عون قرر “تحرير الاعتماد الاستثنائي المنصوص عنه في المادة 85 من الدستور وفي موازنة العام 2020 والذي يبلغ 100 مليار ليرة لبنانية، ويخصص لظروف استثنائية وطارئة.

كما أوصى المجلس قبل اجتماع للحكومة غدا الأربعاء بتكليف لجنة للتحقيق في الانفجار، على أن تعرض نتائجها خلال 5 أيام و”تتخذ أقصى درجات العقوبات على المسؤولين”.

من جهة أخرى أعلن رئيس الحكومة اللبناني حسان دياب أن 2750 طناً من مادة نيترات الأمونيوم، كانت موجودة في مستودع في مرفأ بيروت، تسببت بالانفجار الضخم الذي أسفر عن سقوط أكثر من 73 قتيلاً، و3700 جريح على الأقل.