ترامب يفشل في إلغاء حكم لدفع 83 مليون دولار للصحفية إي. جين كارول

رفضت محكمة استئناف اتحادية، اليوم الاثنين، إلغاء الحكم الصادر عن هيئة محلفين ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لدفع 83.3 مليون دولار لما تسببه فيه من أضرار لسمعة الكاتبة إي. جين كارول عام 2019 عندما أنكر ادعاءها بـ”الاغتصاب”.

ورفضت محكمة الاستئناف بالدائرة الأمريكية الثانية في مانهاتن دفوع ترامب بأنه يجب إلغاء الحكم الصادر في يناير كانون الثاني 2024 لأنه يستحق الحصانة الرئاسية في التعامل مع دعوى كارول.

وأيدت الدائرة الثانية في 13 يونيو حزيران الحكم المنفصل الذي أصدرته هيئة محلفين ضد ترامب في مايو أيار 2023 لدفع خمسة ملايين دولار. وسبق أن خلصت هيئة المحلفين تلك إلى أن “ترامب مسؤول عن اعتداء جنسي وتشهير، ولكن ليس عن اغتصاب”.

وكان الحكمان من بين عدد كبير من المشكلات القانونية التي واجهها ترامب، وهو جمهوري، بعد مغادرته البيت الأبيض في عام 2021. وقد أنكر ترامب ارتكاب أي مخالفات، وصور خلال حملته الانتخابية معاركه في قاعات المحاكم على أنها جزء من مؤامرة يقودها الديمقراطيون لإلحاق الضرر بحملته التي نجحت في نهاية المطاف.

وفي رأيها الصادر بالإجماع، قالت لجنة من ثلاثة قضاة في الدائرة الثانية إن الحكم الصادر بقيمة 83.3 مليون دولار كان منطقيا “في ضوء الحقائق الاستثنائية والفظيعة لهذه القضية”.

وكانت كارول، البالغة من العمر 81 عاما، وهي كاتبة عمود سابقة في مجلة (إل)، قد اتهمت ترامب بالاعتداء عليها في عام 1996 أو في توقيت قريب من ذلك في غرفة تبديل الملابس في متجر بيرجدورف جودمان.

ونفى ترامب ادعاءها لأول مرة في يونيو حزيران 2019، وقال لمراسل صحفي إن كارول “ليست من نوعي المفضل” وأنها اختلقت القصة لبيع مذكراتها “لماذا نحتاج إلى الرجال؟”.

وكرر تعليقاته بشكل أساسي في منشور على موقع تروث سوشيال في أكتوبر تشرين الأول 2022، مما أدى إلى صدور الحكم الذي بلغت قيمته خمسة ملايين دولار، على الرغم من أن هيئة المحلفين لم تخلص إلى أن ترامب قد اغتصب كارول.

وتضمنت التعويضات التي بلغت 83.3 مليون دولار 18.3 مليون دولار كتعويضات عن الأضرار العاطفية والسمعة، و65 مليون دولار كتعويضات تأديبية.

وأشار القضاة إلى أن هجمات ترامب على كارول تصاعدت مع اقتراب موعد المحاكمة.

وقالت روبرتا كابلان محامية كارول في بيان “نتطلع إلى إنهاء عملية الاستئناف حتى تتحقق العدالة أخيرا”.