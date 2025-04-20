ترامب يقلص نفوذ واشنطن بإفريقيا عبر إغلاق بعثات دبلوماسية

رغم بعض الانتقادات التي طالت توجه الإدارة الأميركية في تقليص عدد الموظفين في بعض الوكالات، يبدو أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يدرس توقيع أمر تنفيذي لإصلاح جذري في وزارة الخارجية

فقد أفادت مصادر مطلعة بأن وزارة الخارجية الأميركية سترسل إشعارات نهاية الخدمة لعدد كبير من الموظفين، وفق ما نقلت صحيفة “نيويورك تايمز”.

كما أشارت إلى أن ترامب قد يصدر أمرا تنفيذيا الأسبوع المقبل يقلص بموجبه عمل وزارة الخارجية في إفريقيا، ويغلق عددا من السفارات والقنصليات “غير الأساسية”.

ويهدف هذا الأمر إلى إجراء “إعادة تنظيم منضبطة” للخارجية و”تبسيط تنفيذ المهام” من خلال الحد من “الهدر والاحتيال وإساءة الاستخدام”، وفقا لـ “نيويورك تايمز”.

إغلاق سفارات وقنصليات

كما يهدف إلى إغلاق سفارات وقنصليات “غير أساسية” في دول إفريقية، وجنوب الصحراء الكبرى بحلول الأول من أكتوبر، على أن يرسل الدبلوماسيون إلى القارة في “مهام مستهدفة”.

كذلك من المتوقع أيضا إلغاء مكتب الشؤون الأفريقية، الذي يتعامل مع السياسة في إفريقيا وجنوب الصحراء الكبرى.

تغير المناخ والمهاجرين

بالإضافة إلى ذلك، يجري الحديث عن خفض عدد الإدارات في مقر وزارة الخارجية التي تتعامل مع قضايا تغير المناخ والمهاجرين، فضلا عن الديمقراطية وحقوق الإنسان.

وفي وقت سابق، أفادت مصادر مطلعة بأن ترامب يخطط لخفض وزارة الخارجية بشكل جذري، وتقليض عدد الدبلوماسيين، وعدد السفارات، وتضييق نطاق الأنشطة، حسب ما نقل موقع “يوليتيكو”

يشار إلى أن حملة ترامب لتقليص عدد الموظفين في الحكومة الفيدرالية الأميركية، اعد واحدة من أبرز سياسات إدارته في ولايته الثانية التي بدأت في يناير 2025. وتهدف إلى خفض الإنفاق الحكومي بشكل كبير من خلال تقليص قوة العمل المدنية وتقليل الميزانيات المخصصة للوكالات الحكومية.