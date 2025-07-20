ترامب يقول إنه سيساعد الأفغان العالقين في الإمارات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأحد إنه سيساعد الأفغان العالقين في الإمارات منذ سنوات بعد فرارهم من بلادهم إثر سيطرة قادة حركة طالبان عليها.

وعلق الجمهوري ترامب، الذي ينتقد ارتفاع مستويات الهجرة، إعادة توطين اللاجئين بعد توليه منصبه في يناير كانون الثاني. وألغت أيضا إدارته في أبريل نيسان وضع الحماية المؤقتة من الترحيل لآلاف الأفغان الموجودين في الولايات المتحدة.

وقال ترامب في منشور على منصته تروث سوشيال، مرفقا برابط لمقال عن الأفغان العالقين في الإمارات، “سأحاول إنقاذهم، بدءا من الآن”.

ووافقت الإمارات، وهي شريك أمني وثيق للولايات المتحدة، في عام 2021 على استقبال مؤقت لعدة آلاف من الأفغان الذين جرى إجلاؤهم من كابول بعد أن أطاحت طالبان بالحكومة المدعومة من الولايات المتحدة خلال المراحل الأخيرة من الانسحاب الذي قادته الولايات المتحدة.

ووافقت كندا في عام 2022 على إعادة توطين نحو 1000 من الأفغان الذين كانوا عالقين في الإمارات بعد طلب أمريكي.

وعدد الأفغان الذين ما زالوا في الإمارات ليس معروفا.

ونقلت إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن ما يقرب من 200 ألف أفغاني إلى الولايات المتحدة منذ الانسحاب الفوضوي للقوات الأمريكية من كابول.

ومن بين هؤلاء أفراد عائلات عسكريين أمريكيين من أصل أفغاني وأطفال سُمح بلم شملهم مع والديهم وأقارب أفغان تمت الموافقة على وجودهم بالولايات المتحدة وعشرات الآلاف من الأفغان الذين عملوا مع الحكومة الأمريكية خلال الحرب التي استمرت 20 عاما.