ترامب يكشف سبب خسارته في ولاية بنسلفانيا

كشف مرشح الجزب الجمهوري الرئيس دونالد ترامب،السب ، سبب خسارته في المعركة الانتخابية ضد منافسه الديمقراطي جو بايدن في ولاية بنسلفانيا .

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تغريدة إن أصواتا “غير قانونية” غيرت النتائج في ولاية بنسلفانيا التي يتأخر فيها حاليا عن منافسه الديمقراطي جو بايدن بنحو 28 ألف صوت.

وأضاف ترامب: “عشرات آلاف الأصوات غير القانونية تم استلامها بعد الثامنة من يوم الثلاثاء، يوم الانتخابات”.

وتابع “مئات آلاف الأصوات لم يسمح بمراقبتها.. هذا كان من شأنه تغيير نتائج الانتخابات في عدد من الولايات من بينها بنسلفانيا”.

وحتى الآن حصل ترامب على 214 صوتا في المجمع الانتخابي، بينما حصل بايدن على 253 صوتا من دون احتساب ولاية أريزونا التي أعلنت وكالة أسوشيتد برس وشبكة فوكس نيوز فوز بايدن بهما.

و لا يزال الفرز مستمرا في ولاية بنسلفانيا التي يتقدم فيها بايدن على ترامب بفارق 28 ألف صوت حتى الآن.

ومن المتوقع أن يتم إعلان مزيد من النتائج، السبت، خاصة من مقاطعة أليغاني.