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ترامب يكلف روبيو بالأمن القومي.. ويختار والتز سفيراً بالأمم المتحدة

منذ ساعة واحدة
وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو. رويترز

وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو. رويترز

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بعد أن أعفى مايك والتز من المنصب، عين الرئيس الأميركي دونالد ترامب وزير خارجيته ماركو روبيو مستشاراً للأمن القومي الأميركي بالوكالة.

وقال ترامب الخميس إنه يرشح مستشار الأمن القومي مايك والتز ليكون السفير الأميركي المقبل لدى الأمم المتحدة. وأعلن ترامب أيضا في منشور على منصات التواصل الاجتماعي أن وزير الخارجية ماركو روبيو سيشغل منصب مستشار الأمن القومي مؤقتاً.

وكانت تقارير إعلامية أميركية أفادت أن مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض مايك والتز سيستقيل من منصبه الخميس، في وقت يواجه أعضاء في الإدارة الأميركية انتقادات على خلفية تسريب معلومات بشأن ضربات عسكرية ومشاركتها عن طريق الخطأ مع أحد الصحافيين.

وأفادت شبكة “سي بي إس”، بأنّ أليكس وونغ نائب والتز، سيترك منصبه أيضا.

وسيكون والتز أول مسؤول رفيع المستوى يغادر منصبه خلال الولاية الثانية لدونالد ترامب.

ويتعرّض مايك والتز لانتقادات قاسية، بعدما كشفت مجلة ذا اتلانتيك في مارس (آذار) أنّ رئيس تحريرها ضُمّ عن طريق الخطأ إلى دردشة على تطبيق “سيغنال” ناقش خلالها مسؤولون بينهم وزير الدفاع بيت هيغسيث ووالتز مسألة ضربات جوية نُفّذت في 15 مارس.

وسيغنال هو تطبيق مراسلة مشفّر ولكنه يعتبر أقل أمانا من القنوات الرسمية المستخدمة عادة لنقل البيانات الحساسة.

وأثار هذا الاختراق الأمني الكبير غضبا واسعا، كما هزّ الطبقة السياسية الأميركية، على الرغم من أنّ المعسكر الجمهوري حاول التقليل من أهميته، بينما بدا أن ترامب يحمي مستشاره.

وفي الولايات المتحدة، يلعب مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض دورا مهما في تحديد السياسة الخارجية، إلى جانب وزير الخارجية.

    المصدر :
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