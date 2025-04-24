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ترامب يلتقي ناشر تسريبات البنتاغون في مقابلة غير متوقعة

منذ ساعة واحدة
الرئيس الأميركي دونالد ترامب. رويترز

الرئيس الأميركي دونالد ترامب. رويترز

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن صحفيا أُضيف بالخطأ إلى مجموعة على تطبيق للرسائل المشفرة تضم كبار المسؤولين لتبادل المعلومات حول خطط الهجوم على الحوثيين في اليمن سيجري معه مقابلة اليوم الخميس.

وأضاف ترامب في منشور على منصة (تروث سوشيال) المملوكة له أن جيفري جولدبرغ الصحفي بمجلة (ذا أتلانتيك) وصحفيين آخرين بنفس المجلة سيجرون المقابلة معه.

كما أضاف أن جيفري سيحضر معه مايكل شيرير وأشلي باركر، وهما ليسا كاتبين مؤيدين لترامب.

وكشف أنه يجري هذه المقابلة بدافع الفضول، فقط لمعرفة ما إذا كان من الممكن أن تكون ذا أتلانتيك “صادقة”.

وختم متسائلاً “هل هم قادرون على كتابة قصة عادلة عن ترامب؟”.

يشار إلى أن هناك تحقيقات داخلية جارية في البنتاغون لجهة تسريب معلومات عبر تطبيق المحادثة “سيغنال” بين وزير الدفاع بيت هيغسيث وعدد من كبار المسؤولين حول ضربات أميركية على مواقع حوثية في اليمن في مارس الماضي.

في حين نفى المتحدث باسم البنتاغون، شون بارنيل، تلك “الادعاءات”، واصفا إياها بالكاذبة.

تحقيق داخلي
يذكر أن هيغسيث، المذيع السابق في قناة “فوكس نيوز”، يخضع لتحقيق داخلي في البنتاغون بعد مشاركته معلومات حساسة على خدمة الرسائل “سيغنال” في 15 آذار/مارس في محادثة شملت صحافياً تمت دعوته عن طريق الخطأ على ما يبدو.

وكانت مجلة “ذا أتلانتيك”، كشفت الشهر الماضي، أن رئيس تحريرها، جيفري غولدبيرغ، ضم عن طريق الخطأ إلى دردشة على “سيغنال”، ناقش خلالها مسؤولون بينهم هيغسيث، ومستشار الأمن القومي الأميركي مايك والتز، مسألة ضربات جوية نُفّذت في 15 مارس.

فيما أثارت تلك الواقعة ضجّة كبيرة آنذاك، ولا يزال التحقيق الذي يجريه المفتش العام للبنتاغون حول تلك التسريبات مستمرا.

    المصدر :
  • رويترز

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