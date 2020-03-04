US President Donald Trump holds a news conference with members of the Centers for Disease Control and Prevention(CDC)including Dr. Anne Schuchat (R) on the COVID-19 outbreak at the White House on February 26, 2020. - US President Donald Trump on Wednesday defended his administration's response to the novel coronavirus, lashing the media for spreading panic as he conducts an evening news conference on the epidemic. (Photo by Andrew CABALLERO-REYNOLDS / AFP)
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ترامب يلوّح بمنع السفر لمناطق تفشي فيروس كورونا

بعدما ارتفع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في أميركا إلى 9 أشخاص، أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الثلاثاء، أن بلاده قد تمنع السفر لمناطق تفشي فيروس كورونا المستجد.

وسجلت الولايات المتحدة، الاثنين، وفاة بفيروس كورونا في ولاية واشنطن، فقد توفي رجل سبعيني جراء إصابته بالفيروس المستجد في منطقة سياتل بالولايات المتحدة، على ما أعلنت السلطات الصحية هناك.

والسبت أعلنت السلطات وفاة رجل في الخمسينات من العمر، كان وضعه الصحي هشاً حتى قبل أن يصاب بالفيروس.

كما سجلت أول إصابة بفيروس كورونا المستجد في نيويورك، بحسب ما أعلنت السلطات الصحية، مشيرة إلى أن المصابة امرأة في الثلاثين من العمر أقامت بالآونة الأخيرة في إيران، وقد وضعت في الحجر بمنزلها.

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إلى ذلك، أعلنت وكالة الصحة بمدينة نيويورك أنها حددت الأشخاص الذين تواصلت المرأة معهم، والذين قد يكونون تعرضوا للفيروس.

مستعدون لأسوأ السيناريوهات
يأتي هذا في وقت أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، خلال مؤتمر صحافي للجنة متابعة كورونا في البلاد قبل يومين أن الولايات المتحدة مستعدة أتم الاستعداد لأسوأ السيناريوهات حتى.

كما أعلن نائب الرئيس الأميركي، مايك بنس، مساء الأحد، أن الولايات المتحدة ستجري اختبارات سريرية على لقاح لعلاج كورونا خلال 6 أسابيع.

وأكد بنس أنه على الرغم من أن أغلب الأميركيين ليسوا في خطر داهم بسبب الفيروس، إلا أنه من الممكن أن يعلن في الأيام المقبلة عن مزيد من الوفيات في الولايات المتحدة.

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