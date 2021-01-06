ترامب يناشد مناصريه: حافظوا على السلمية

طالب ترامب في تغريدة من مناصريه على حسابه عبر تويتر: ”أطلب من الجميع في مبنى الكابيتول الأمريكي أن يظلوا مسالمين. لا عنف! تذكروا، نحن حزب القانون والنظام – نحترم القانون ورجالنا ونساؤنا العظماء باللون الأزرق. شكرا لكم“.

I am asking for everyone at the U.S. Capitol to remain peaceful. No violence! Remember, WE are the Party of Law & Order – respect the Law and our great men and women in Blue. Thank you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2021



واقتحم عشرات من أنصار الرئيس المنتهية ولايته مبنى الكونغرس وقاموا بتحطيم بعض نوافذه، كما اعتلى أحدهم مقعد رئيس مجلس الشيوخ الأمريكي.

وفي تغريدة سابقة، وبالتوازي مع الاشتباكات بين الشرطة والمحتجين دعا ترامب انصاره لدعم الشرطة وقال: ”يرجى دعم شرطة الكابيتول وإنفاذ القانون. إنهم حقًا إلى جانب بلادنا. ابقوا هادئين!“.

وفي السياق، قال زعيم الجمهوريين بمجلس النواب إنه تحدث إلى ترامب وحثه على إصدار بيان لتهدئة المحتجين ثم نشر ترامب تغريده، بحسب “إرم نيوز”.

وقالت ابنة ترامب إيفانكا، في تغريدة على حسابها في تويتر: ”أي خرق أمني أو عدم احترام لتطبيق القانون لدينا هو أمر غير مقبول. يجب أن يتوقف العنف على الفور. من فضلك كن مسالما“.

Please support our Capitol Police and Law Enforcement. They are truly on the side of our Country. Stay peaceful! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2021